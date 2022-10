Ironman Hawaii 2022: Zeitplan, Strecke und Übertragung im TV oder Live-Stream

Die Infos zum Triathlon Ironman 2022 auf Hawaii: Hier erfahren Sie alles rund um die Termine im Zeitplan, die Strecke und die Übertragung heute im Free-TV oder Live-Stream.

Ironman Hawaii 2022: Die Ironman World Championship auf Kailua-Kona, Hawaii, findet vom 6. bis zum 8. Oktober 2022 statt. Zweimal wurde die Triathlon-Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, jetzt wurde der Ironman von 2021 am 7. Mai dieses Jahres in St. George, Utah, nachgeholt. Startet der deutsche Triathlet Jan Frodeno, der mehrmalige Gewinner des Ironman oder Patrick Lange? Alles zum Triathlon auf Hawaii, den Favoriten, zur Strecke, dem Zeitplan und der Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahren Sie hier.

Ironman 2022 Hawaii: Zeitplan und Termine

3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer laufen - das sind die Distanzen, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Ironman zurücklegen. Der Triathlon-Wettbewerb Ironman auf Hawaii findet 2022 erstmals an zwei Tagen, dem 6. Oktober und dem 8. Oktober, statt. Da eine hohe Anzahl an Teilnehmenden erwartet wird, wurde die Veranstaltung auf zwei Tage ausgeweitet. Die vielen Triathleten und Triathletinnen sind auf die Absage 2020 zurückzuführen. Alle qualifizierten Altersklasseathleten haben die Möglichkeit erhalten, beim Start im Mai 22 in St. George anzutreten oder im Oktober auf Hawaii teilzunehmen.

Der aktuelle Zeitplan und die Starttermine sehen wie folgt aus:

6. Oktober, Donnerstag:

18.25 Uhr (MEZ): Profi-Frauen

Profi-Frauen 18.27 Uhr: Paratriathleten

19.30 und in Wellen bis 19 Uhr: alle Frauen-Altersklassen

19.25 Uhr: alle Männer über 60 Jahre

19.35 Uhr: Altersklasse M50-54

19.40 Uhr: M25-29

8. Oktober, Samstag:

18.25: Profi-Männer

18.40 Uhr und in Wellen bis 19 Uhr: alle weiteren Altersklasse-Athleten

Übertragung im TV: Free-TV oder Pay-TV?

Wo können Fans den Ironman auf Hawaii live im Fernsehen verfolgen? Sind Sie das Pay-TV angewiesen oder ist der Ironman Hawaii 2022 live im Free-TV und kostenlos im Stream zu verfolgen?

Triathlon-Fans können sich freuen. Der Start des Ironman wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ARD von 18.25 Uhr bis 18.45 Uhr live in der Sportschau übertragen. Ab 21 Uhr überträgt der Hessische Rundfunk HR live aus Hawaii. Und ab 23.55 übernimmt die ARD die Live-Übertragung wieder. Alle relevanten Infos werden zudem in der Zusammenfassung um 21.45 Uhr vom HR präsentiert.

Was: Triathlon Ironman Hawaii

Wo:

Free-TV: ARD und HR

und HR Live-Stream: Mediathek ARD

Mediathek Live-Tracking: Ironman Tracker App (ironman.com)

Wann:

6. Oktober 2022

18.25-18.45 Uhr: ARD – Start

– Start ab 21 Uhr: HR

ab 23.55 Uhr: ARD

9. Oktober 2022

21.45 Uhr: HR (Zusammenfassung)

Der Ironman auf Hawaii 2022 im Live-Stream

Fans, die das Rennen in voller Länge verfolgen möchten, können sich den Triathlon auf Hawaii, Patrick Lange und Jan Frodeno, im kostenlosen Live-Stream der öffentlich-rechtlichen Sender ansehen. Der Live-Stream ist auf sportschau.de in der ARD-Mediathek zu finden.

Tracker des Ironman 22 und Live-Ticker

Wer das Rennen live auf dem Smartphone oder dem Computer oder Laptop mitverfolgen möchte, kann dies über die Ironman Tracker App tun. Die offizielle App präsentiert in Echtzeit das Rennen auf Hawaii und Daten von Athleten, Push-Benachrichtigungen informieren über ausgewählte Athleten.

Die deutschen Triathleten: Topstar Jan Frodeno und Patrick Lange

Ob der deutsche dreimalige Gewinner des Ironman auf Hawaii Jan Frodeno an den Start geht, ist aktuell unklar. Im Mai konnte der Topstar nicht antreten, er passte verletzungsbedingt mit einer Teilruptur der Achillessehne. Laut eines Instagram-Postings ist sein Traum aber nach wie vor, am Triathlon in Hawaii anzutreten. Auch der zweimalige Hawaii-Sieger Patrick Lange fiel im Mai in St. George aus, nach einem Radunfall und einer Schulteroperation wurde er nicht rechtzeitig fit. Bei der Challenge Roth feierte er sein Comeback mit einem 2. Platz, den er als schönsten 2. Platz seines Lebens bezeichnet, und wird in Hawaii antreten.

Sieger und Gewinner des Ironman:

2021: Kristian Blummenfelt ( Norwegen )

( ) 2019: Jan Frodeno ( Deutschland )

( ) 2018: Patrick Lange ( Deutschland )

( ) 2017: Patrick Lange ( Deutschland )

( ) 2016: Jan Frodeno ( Deutschland )

( ) 2015: Jan Frodeno ( Deutschland )