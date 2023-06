G2 und gestärktes Fnatic sichern Gruppenphase in LEC

Neben Rekordmeister G2 Esports steht auch ein wiedererstarktes Fnatic vorzeitig in der Sommer-Gruppenphase der League-of-Legends-Liga LEC.

Excel erholte sich nach einem verpatzten Start in der zweiten Spielwoche der Sommersaison.

"Unser Jahr war scheiße. Die Winter- und Frühlingssaisons waren hart für uns", sagte Fnatics Jungler Iván "Razork" Martín Díaz im Interview nach dem Spiel. "Aber jetzt sind wir hoffnungsvoll, dass wir den Split sogar gewinnen können."

Nach einem guten 2:1-Start fuhr G2 in der zweiten Spielwoche drei Siege ein und kann die nächste Runde bereits nicht mehr verpassen. Gleiches gilt für Fnatic, dass sich nach dem Abgang von Ex-Botlaner Martin "Rekkles" Larsson in bestechender Form zeigt. Der dafür verpflichtete Oh "Noah" Hyeon-taek blieb beim klaren Sieg gegen Team Vitality am Montag bereits zum dritten Mal in dieser Saison ohne Tod.

Nach zwei Saisons am Tabellenende überraschte Excel in dieser Woche mit drei Siegen, und räumte in einem gigantischen Comeback auch Titelverteidiger MAD Lions aus dem Weg. Die rote Laterne trägt ausgerechnet Team Vitality, das trotz Titelambitionen sieglos blieb und sogar um das Weiterkommen zittern muss.

(dpa)