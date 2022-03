Spieler und MLB einigen sich: Saisonstart im April

Der Tarifstreit in der Major League Baseball ist beendet und die Saison beginnt am 7.

April. Profis und Teambesitzer stimmten jeweils für einen Kompromiss und beendeten den Lockout damit nach 99 Tagen.

In dieser Zeit durften die Spieler nicht bei ihren Teams trainieren und sich auf die neue Saison vorbereiten, während sich beide Seiten in dem Streit gegenseitig die Schuld an den immer wieder abgebrochenen Verhandlungen gaben.

Der ursprünglich geplante Saisonstart Ende März ist nicht mehr zu halten, allerdings beginnt die Baseball-Saison nun doch früher als noch tags zuvor von MLB-Boss Rob Manfred angekündigt. Da hatte die Liga zunächst weitere Spiele gestrichen und von einem Start nicht vor dem 14. April gesprochen. Es ist erst das vierte Mal in der MLB-Geschichte und das erste Mal seit 1995, dass der Saisonstart wegen eines Tarifstreits nicht am urspünglich geplanten Termin stattfindet.

