Friedrichshafens Volleyballer vor Titelgewinn

Im Kampf um die deutsche Meisterschaft benötigt Friedrichshafen nur noch einen Sieg zum Titelgewinn.

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen stehen dich vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Das Team vom Bodensee kam gegen Titelverteidiger Berlin Volleys zu einem 3:1 (19:25, 30:28, 25:15, 25:16) und damit zum zweiten Sieg in der Finalserie Best of five.

Die erste Partie hatte der VfB in Berlin mit 3:2 gewonnen. Mit einem weiteren Erfolg am Samstag in der Hauptstadt kann sich Friedrichshafen vorzeitig den 14. Meistertitel der Vereinsgeschichte sichern.

Vor 1000 Zuschauern in der ausverkauften Friedrichshafener Arena erwischten die Berliner den besseren Start. Aber ihre anfängliche Dominanz konnten die Volleys nicht aufrechterhalten. Beim Stande von 8:12 im zweiten Satz mussten sie den Schock verkraften, dass ihr Kapitän Ruben Schott mit einer Fußverletzung vom Feld humpelte. Am Ende dieses Durchgangs wurde es dennoch dramatisch. Die Berliner vergaben bei 26:25 einen Satzball, mussten sich dann aber mit dem siebten Satzball des Gegners geschlagen geben.

Danach dominierte ein selbstbewusst auftrumpfender VfB das Geschehen mit schwungvollen Angriffsaktionen klar. Vor allem Friedrichshafens Diagonalangreifer Michal Superlak nutzte die Lücken in der gegnerischen Abwehr konsequent.

(dpa)