NBA All-Star Game 2023: Termin und Übertragung

Basketball-Fans dürfen sich auch 2023 wieder über das NBA All-Star Game freuen. Alle Infos, die Sie dazu benötigen, finden Sie hier.

Das 2023 NBA All-Star Game findet in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah statt. Es ist die insgesamt 72. Austragung des Spiels und das 30-jährige Jubiläum des Austragungsortes. Bereits 1993 ist Salt Lake City zum ersten Mal Gastgeber gewesen. Seitdem hat sich viel getan. Besonders in den letzten Jahren wirkte das beliebte Event ein wenig in den eigenen Strukturen eingefahren. Das soll sich dieses Jahr mit neuen Regeln wieder ändern.

An welchem Termin steigt das NBA All-Star Game 2023? Wo wird es im Free-TV und im Live-Stream übertragen? Was sind die angekündigten Neuerungen? Das alles verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

NBA All-Star Game 2023: Termin und Austragungsort

Das NBA All-Star Game ist für Sonntag, 19. Februar 2023, 20.00 Uhr (Ortszeit) geplant. Für die deutschen Zuschauer bedeutet das, dass es spät wird. Aufgrund der Zeitverschiebung ist es bei uns nämlich bereits Montag, der 20. Februar, um 2.00 Uhr nachts, wenn das Spiel endlich anfängt.

Austragungsort des All-Star Games ist die Vivint Arena in Salt Lake City. Gastgeber ist dieses Mal das Basketball-Team Utah Jazz.

Das sind die neuen Regeln beim NBA All-Star Game 2023

Um das ein wenig eingestaubt wirkende All-Star Game wieder interessanter zu machen, wurden in diesem Jahr einige Regeländerungen eingeführt. Anstelle eines von vornherein feststehenden Spiels zwischen Spielern der Ost- und Westküste, das ansonsten wie ein reguläres NBA-Spiel gespielt wird, erwartet die Zuschauer dieses Jahr ein anderes Erlebnis: Anstelle des Profi-Stils wirken die Regeln für das diesjährige All-Star Game nämlich eher wie die eines Schulhofs.

Das fängt schon mit der Einteilung des Spiels in die vier, für Basketball üblichen, Viertel an. Denn anstelle eines regulären 4. Viertels wird dieses Jahr das sogenannte "Elam-Ending" gespielt. Das bedeutet, dass im letzten Viertel die Uhr ausgeschalten wird und stattdessen beide Teams versuchen, ein festgegebenes Ziel zu erreichen. Dieses Ziel lautet: "Erreiche als erstes Team die Punktzahl, die sich aus der Punktzahl des nach den ersten drei Vierteln führenden Teams plus 24 ergibt". Bei einem Spielstand von 103:91 muss also das führende Team noch 24 Punkte erreichen, um zu gewinnen, das andere Team hingegen 36. Die 24 Punkte sind dabei eine Hommage an den bei einem Helikopterunfall ums Leben gekommenen Spieler Kobe Bryant.

Auch die Teamauswahl folgt anderen Regeln als sonst. Die Teamkapitäne (LeBron James und Giannis Antetokounmpo) wählen immer abwechselnd einen der 27 nominierten Spieler für ihr Team aus. Also ganz klassisch so, wie wir es alle aus dem Sportunterricht von früher kennen. Das Gemeine daran: Anders als im Sportunterricht dürfen nicht alle mitmachen. Nur 24 der Spieler schaffen es in die Teams. Die drei Verbliebenen spielen nicht mit.

NBA All-Star Game 2023: Welche Spieler treten an?

Einige der im Voraus bereits angekündigten Spieler für das NBA All-Star Game 2023 müssen verletzungsbedingt leider ausfallen. Kevin Durant, Stephen Curry und Zion Williamson werden die Zuschauer daher dieses Mal nicht begeistern können. Wer stattdessen mit dabei ist, erfahren Sie hier:

Kyrie Irving ( Brooklyn Nets / Dallas Mavericks )

( / ) Luka Doncic ( Dallas Mavericks )

( ) Donovan Mitchell ( Cleveland Cavaliers )

( ) Lebron James ( Los Angeles Lakers )

( ) Jayson Tatum ( Boston Celtics )

( ) Nikola Jokic ( Denver Nuggets )

( ) Giannis Antetokounmpo ( Milwaukee Bucks )

( ) Shai Gilgeous-Alexander ( Oklahoma City Thunder )

) Tyrese Haliburton ( Indiana Pacers )

( ) Ja Morant ( Memphis Grizzlies )

) Jrue Holiday ( Milwaukee Bucks )

( ) Damian Lillard ( Portland Trail Blazers )

( ) Jaylen Brown ( Boston Celtics )

) Paul George ( Los Angeles Clippers )

( ) DeMar DeRozan ( Chicago Bulls )

) Domantas Sabonis ( Sacramento Kings )

) Julius Randle ( New York Knicks )

( ) Lauri Markkanen ( Utah Jazz )

( ) Bam Adebayo ( Miami Heat )

) Jaren Jackson Jr. ( Memphis Grizzlies )

) Joel Embiid ( Philadelphia 76ers )

) Anthony Edwards (Minnesotta Timberwolves)

(Minnesotta Timberwolves) Pascal Siakam ( Toronto Raptors )

) De'Aaron Fox ( Sacramento Kings )

Das 2023 NBA All-Star Game im TV und Stream

Läuft das NBA All-Star Game 2023 live und kostenlos im deutschen Fernsehen? Und welche Sender und Streaming-Dienste bieten einen Live-Stream an?

Das All-Star Game ist in diesem JAhr beim Streaming-Dienst-Anbieter DAZN zu sehen. DAZN überträgt in der Regular Season bis zu sieben Spiele pro Woche live und exklusiv im Live-Stream. User können aber auch das Programm von NBA TV, dem NBA-Haussender, abrufen. Die Conference Finals und Finals überträgt DAZN komplett. DAZN sendet zudem weitere Saison-Highlights wie die Christmas Games, die NBA 360 Konferenz sowie das Paris Game. Außerdem können Fans mit dem NBA League Pass direkt auf die Live-Streams der NBA zugreifen. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Das NBA All-Stars Game wird jedoch leider nur im Stream zu sehen sein. Denn das TV-Programm von DAZN macht zwischen Mitternacht und dem nächsten Morgen eine Pause. Da das Spiel jedoch um 2.00 Uhr nachts deutscher Zeit stattfindet, fällt es genau in die Sendepause.

Wie empfange ich DAZN?

Die NBA im Live-Stream ist über den Fernseher, Laptop, Handy oder Tablet zu empfangen oder über ein Smart-TV. Nach dem Download der DAZN-App, der Registrierung und Anmeldung, kann gestreamt werden. Ältere TV-Geräte mit HDMI Anschluss können die DAZN-App über den Amazon Fire TV Stick downloaden. Alle internetfähigen Geräte ermöglichen zudem den LIVE-Stream der NBA-Spiele. Den Nutzern stehen diverse Abo-Varianten zur Verfügung, die auf der Website einzusehen sind.

Wo wird das NBA All-Star Game 2023 ausgetragen?

Die Vivint Arena in Salt Lake City, Utah, wurde 1991 eröffnet. Seitdem ist sie auch das Heim-Stadion der Utah Jazz. Bei Basketball-Spielen bietet die Mehrzweckhalle Platz für fast 20.000 Menschen. Sie kann jedoch ebenfalls für Eis-Sportarten umfunktioniert werden oder einen Erd- bzw. Sandboden haben. Auch Konzerte finden dort regelmäßig statt. 2002 war die Arena als Salt Lake Ice Center Teil der Olympischen Winterspiele.

Die Geschichte des NBA All-Star Games

Aus dem ersten NBA All-Star Spiel , 1951 in Boston , gingen die East All-Stars mit 111:94 als Sieger hervor.

, 1951 in , gingen die East All-Stars mit 111:94 als Sieger hervor. Das NBA All-Star Spiel mit den meisten Besuchern war 2010 in Arlington , Texas mit 108.713 Zuschauenden. Die wenigsten Zuschauer – 8016 – hatte 1961 das Spiel in Syracuse , New York . 2021 fand das Match ohne Zuschauer statt.

All-Star Spiel mit den war 2010 in , Texas mit 108.713 Zuschauenden. Die wenigsten Zuschauer – 8016 – hatte 1961 das Spiel in , . 2021 fand das Match ohne Zuschauer statt. 1999 musste das NBA All-Star Game wegen eines Lockout (eine Art Streik) abgesagt werden.

All-Star Game wegen eines (eine Art Streik) abgesagt werden. 2018 wurde ein neuer Modus eingeführt. Seither spielen nicht mehr Western und Eastern Conference gegeneinander, sondern gemischte Teams mit von Fans gewählten Kapitänen.

eingeführt. Seither spielen nicht mehr Western und gegeneinander, sondern gemischte Teams mit von Fans gewählten Kapitänen. Die Mannschaft, die das Spiel gewinnt, erhält 200.000 US-Dollar für einen guten Zweck.