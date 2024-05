Deutsches Springreiter-Quartett beim Nationenpreis Zweiter

Die deutsche Springreiter-Equipe hat beim Nationenpreis in Mannheim zum dritten Mal nacheinander den zweiten Platz belegt.

Beim Maimarkt-Turnier mussten sich Christian Kukuk, Teike Carstensen, Katrin Eckermann und Richard Vogel mit einem gewerteten Abwurf nur dem niederländischen Quartett geschlagen geben. Beim Siegerteam, das schon im Vorjahr triumphiert hatte, kamen lediglich zwei Strafpunkte für die überschrittene Zeit in die Wertung.

Die Entscheidung fiel nach zwei Runden, ein Stechen wurde nicht benötigt. Den dritten Rang sicherte sich Frankreich. Insgesamt waren elf Nationen dabei.

"Am Ende hat uns ein bisschen das Glück gefehlt. Aber ich finde, wir haben ein super Team und ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue", sagte Eckermann, die fehlerlos blieb, in einem SWR-Interview.

(dpa)