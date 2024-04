Guter Auftakt für Springreiter Dreher beim Weltcup-Finale

In Riad sind drei deutsche Springreiter beim Weltcup-Finale am Start. Beim ersten Springen glänzt einer von ihnen.

Von den drei deutschen Startern hat Hans-Dieter Dreher beim Weltcup-Finale der Springreiter den besten Start erwischt. Der 48-Jährige aus Eimeldingen belegte in Riad mit Elysium in der ersten von insgesamt drei Teilprüfungen den dritten Platz. Das Zeitspringen gewann Henrik von Eckermann. Der schwedische Titelverteidiger siegte mit King Edward vor seinem Landsmann Peder Fredricson mit Catch me not.

Einen guten Auftakt erwischte auch Christian Ahlmann. Der 49-Jährige aus Marl blieb mit Mandato ebenfalls fehlerfrei und kam auf Rang sieben. Auf Platz 19 ritt Marcus Ehning aus Borken, der mit Coolio einen Abwurf hatte.

"Insgesamt können wir zufrieden sein", sagte Bundestrainer Otto Becker: "Hansi hat eine super Runde hingelegt und Christian auch. Bei Marcus war etwas Pech dabei." Das Abschneiden am ersten Tag "lässt uns hoffnungsfroh nach vorne schauen". Die beiden weiteren Teilprüfungen sind für Donnerstag und Samstag angesetzt.

