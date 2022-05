Biwol verteidigt WM-Titel - Punktsieg gegen Alvarez

Der russische Profiboxer Dmitri Biwol hat seinen Weltmeister-Titel der WBA im Halbschwergewicht verteidigt.

Der 31-Jährige besiegte den Mexikaner Saul Alvarez in Las Vegas etwas überraschend nach Punkten. Alvarez ist eine Gewichtsklasse tiefer der unangefochtene Champion.

Biwol nutzte seinen Größenvorteil, um seinen gleichaltrigen Gegner auf Distanz zu halten und die entscheidenden Treffer zu landen. "Ich habe mir heute selbst bewiesen, dass ich der Beste in meiner Klasse bin", sagte der Russe nach dem 20. Sieg in seinem 20. Kampf. Alvarez kassierte dagegen die zweite Niederlage seiner Karriere.

Das Duell hatte bereits zuvor für Aufregung gesorgt. Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko forderte in der Zeitung "The Guardian", dass der Kampf wegen des Ukraine-Kriegs abgesagt wird. Biwol, Sohn eines Rumänen und einer Kasachin, wohnt zwar in Russland, fühlt sich aber in Kirgisistan heimisch. "Ich bin im Sport, also weiß ich nichts über Politik oder das Corona-Virus", hatte er erklärt.

(dpa)