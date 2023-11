Windböen: Auch zweite Matterhorn-Abfahrt der Frauen abgesagt

Nach den Männern können auch die Frauen am Matterhorn keine Abfahrt bestreiten. Das zweite Rennen am Sonntag wird wie jenes tags zuvor wegen Windböen gestrichen.

Wegen starker Windböen ist auch die zweite Weltcup-Abfahrt der Frauen am Matterhorn gestrichen worden. Nach mehreren Verzögerungen mussten die Organisatoren und der Ski-Weltverband Fis das Rennen von Zermatt-Cervinia absagen.

Das gleiche Wetter-Schicksal hatte die Rennfahrerinnen schon am Samstag und ihre männlichen Kollegen eine Woche zuvor ereilt. Das spektakulär geplante Gletscher-Event mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien fiel damit auch im zweiten Jahr komplett aus und beschert der Fis - welche die Rennen am weltbekannten Matterhorn unbedingt im eher wechselhaften Herbst austragen wollte - eine PR-Blamage.

(dpa)