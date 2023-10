Tennisprofi Marterer scheidet in Antwerpen im Halbfinale aus

Tennisprofi Maximilian Marterer hat sein erstes Endspiel bei einem ATP-Turnier verpasst.

Der 28 Jahre alte Nürnberger verlor am Samstag gegen den Kasachen Alexander Bublik mit 4:6, 4:6 und schaffte nicht die nächste Überraschung bei der Hartplatzveranstaltung. Davis-Cup-Spieler Marterer hatte sich in Antwerpen durch die Qualifikation gekämpft und erstmals seit mehr als fünf Jahren wieder das Halbfinale bei einem ATP-Turnier erreicht. Er wird durch das gute Abschneiden knapp an die Top 100 der Weltrangliste heranrücken.

(dpa)