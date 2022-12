Was es zum Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf zu wissen gibt

Die Vierschanzentournee 2022/23 steht in den Startlöchern. Zu Besuch in Oberstdorf, kurz bevor der Ort aus allen Nähten platzt.

Viel deutet in Oberstdorf noch nicht darauf hin, dass in dem Ort in den kommenden Tagen eines der größten Wintersport-Highlights der Saison ansteht. Am Ortseingang hängen ein paar Plakate und Schilder, die das Auftaktspringen der 71. Vierschanzentournee bewerben. Und im Skisprung-Stadion wird hier und da gewerkelt.

Doch spätestens am Donnerstag, wenn 25.000 Zuschauer Karl Geiger und Co. zujubeln, platzt der Ort im südlichen Oberallgäu aus allen Nähten. Florian Stern, Geschäftsführer der Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH und Generalsekretär des Auftaktspringens der Vierschanzentournee beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Skisprung-Spektakel.

Wie lief die Vorbereitung auf die Vierschanzentournee 2022?

Ein halbes Jahr haben Stern und sein Team das Auftaktspringen akribisch geplant: Tickets verkaufen, Sicherheitskonzept entwerfen, Dienstleister organisieren. „Wir mussten überlegen, wie wir das 2019 gemacht haben“, sagt Stern. Über die Weihnachtsfeiertage folgte der Feinschliff rund ums Stadion am Schattenberg: Kabel verlegen, Catering aufbauen, WC-Wagen installieren. „Dieser Aufwand ist uns sehr viel lieber, als ein paar Leute und etliche Corona-Vorschriften“, sagt Stern.

Am Mittwoch und Donnerstag helfen etwa 800 Freiwillige aus ganz Deutschland, die Zuschauer-Massen zu lenken. „Wir sind bereit“, sagt Stern.

Gibt es noch Tickets für das Auftaktspringen in Oberstdorf 2022?

Zum Auftaktspringen am Donnerstag werden 25.000 Zuschauer erwartet. Bereits seit über einem Monat ist das Event restlos ausverkauft. Tickets gibt es lediglich noch für die Qualifikation am Mittwoch, unter anderem an der Tageskasse. Für die Qualifikation erwartet Stern rund 15.000 Fans: „Das gibt es nirgends sonst und das Erlebnis steht dem Wettkampf in nichts nach.“ Für die Zuschauer gibt es zudem erstmals seit 2019 wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Vierschanzentournee 20222: Wie sind die Bedingungen?

Das Thema Schnee haben die Organisatoren bereits vor einer Woche von ihrer To-do-Liste gestrichen. Trotz der hohen Temperaturen und dem ergiebigen Regen in den vergangenen Tagen seien Anlauf, Aufsprunghang und Auslauf optimal präpariert. Das Wetter ist kein großes Problem“, sagt Stern. Etwa 5000 Kubikmeter Kunstschnee haben die Veranstalter verteilt. Das reiche für eine 50 Zentimeter dicke Schneeschicht.

Die deutschen Skispringer haben wenige Tage vor Weihnachten nochmal auf ihrer Heimschanze trainiert und die Bedingungen für gut befunden. Für Qualifikation und Wettkampf sind zudem kältere Temperaturen und kein Niederschlag angekündigt.

Zeitplan des Auftaktspringens der Vierschanzentournee 2022 in Oberstdorf

Dienstag, 27. Dezember 2022

19 Uhr: Springerpräsentation am Haus Oberstdorf

Mittwoch, 28. Dezember 2022

12 Uhr: Stadioneinlass

14 Uhr: Training

16.30 Uhr: Qualifikation

Donnerstag, 29. Dezember 2022