Champions-League-Spiel in Bergamo kurzfristig verschoben

Wegen starken Schneefalls im italienischen Bergamo musste das Champions-League-Spiel zwischen Villareal und Atalanta Bergamo am Mittwochabend kurzfristig verschoben werden.

Die Champions-League-Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Villadreal musste am Mittwochabend kurzfristig verschoben werden, weil es im italienischen Bergamo zu stark schneite. Helfer hatten zunächst versucht, den Schnee zumindest von den Linien zu räumen. Der Schneefall war allerdings so ergiebig, dass das Räum-Team keine Chance hatte.

Spiel wird am Donnerstag nachgeholt

Anstoß sollte eigentlich um 21 Uhr sein, zunächst wurde nur der Anstoß um zwanzig Minuten nach hinten verschoben. Aber eine Besserung der Wetterverhältnisse war nicht in Sicht; also sagte Schiedsrichter das Spiel kurzfristig ab. Die Partie soll nun am Donnerstag um 15 Uhr nachgeholt werden. Schiedsrichter Anthony Taylor aus England beriet vor der Verschiebung zusammen mit den Uefa-Funktionären und den beiden Teams über das weitere Vorgehen.

Beide Mannschaften der Gruppe F können das Achtelfinale der Champions League noch erreichen. Villarreal werden allerdings bessere Chancen auf einen Sieg nachgesagt.

