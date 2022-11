WM 2022: Belgien - Marokko live im Free-TV und Stream sehen

In Gruppe F steht bei der WM 2022 das Match Belgien - Marokko an. Alle Infos rund um die Übertragung live im TV und Stream, Anstoß und Termin sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Belgien gehört unter den Teams bei der WM in Katar wieder einmal zu den Geheimfavoriten. Schon oft haben es die Red Devils bei großen Turnieren weit geschafft, doch für den Titel hat es bisher noch nie gereicht. Mit der Leistung im Auftaktspiel können die Belgier aber nicht zufrieden sein. Das Team um Superstar Kevin De Bruyne konnte zwar drei Punkte holen, tat sich aber sehr schwer gegen den Außenseiter Kanada.

Marokko gilt als zweiter Außenseiter in Gruppe F und kann sich über den einen Punkt gegen Kroatien glücklich schätzen. Sollten die Belgier wieder so wenig torgefährlich wie im Match gegen Kanada auftreten, dann könnten sich Marokkaner sogar noch einen zweiten Punkt sichern. Trotzdem geht Belgien natürlich auch in dieses Match als Favorit und bester Kandidat für den Gruppensieg. Wenn es diesmal aber bis ins Finale gehen soll, müssen die Red Devils in den kommenden Spielen deutlich zulegen. Das Spiel zwischen Belgien und Marokko können Sie live im TV und Stream verfolgen. Alle Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker finden Sie hier.

WM 2022: Belgien gegen Marokko - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Ein Blick auf den Spielplan der WM 2022 verrät: Die Partie zwischen Belgien und Marokko findet am 27. November 2022 statt. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr im Al Thumama Stadium in Doha. In Katar selbst stehen die Spieler aber erst um 16 Uhr auf dem Platz - zwischen Deutschland und dem Wüstenstaat besteht eine Zeitverschiebung von zwei Stunden. Wir geben aber alle Uhrzeiten in deutscher Zeit an.

Belgien - Marokko: Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Die Übertragung der Fußball-WM 2022 läuft beim aktuellen Turnier etwas anders als bisher. Die Übertragungsrechte teilen sich nämlich in Deutschland gleich drei Anbieter: Das ZDF, die ARD und MagentaTV. Die Telekom zeigt sogar 16 WM-Spiele exklusiv im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream bei MagentaTV. Deshalb gibt es im ZDF und bei der ARD in diesem Jahr nur 48 von insgesamt 64 Spielen im Free-TV zu sehen. Die Partie zwischen Belgien und Marokko gehört jedoch nicht zu den 16 Exklusiv-Matches, die hinter der Paywall versteckt sind. Das ZDF zeit das Spiel im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung in der Übersicht:

Spiel: Belgien - Marokko , Gruppenphase WM 2022, Gruppe F

Belgien - , Gruppenphase WM 2022, Gruppe F Datum: Sonntag, 27. November 2022

Sonntag, 27. November 2022 Stadion: Al Thumama Stadium , Doha

, Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Live-Ticker zum Spiel Belgien - Marokko: Spielstand, Ergebnis und Highlights der Partie

Falls Sie in der Mittagszeit schon etwas anderes vorhaben, dann können Sie das Spiel zwischen Belgien und Marokko auch nebenher hier bei uns im Live-Ticker verfolgen. Hier gibt es alle Tore, Karten, Highlights und Ergebnisse.

Belgien gegen Marokko bei der WM 2022: Bilanz und Prognose

Auch im Spiel gegen Marokko wird Michy Batshuayi den angeschlagenen Superstar Romelu Lukaku ersetzen. Das sollte den Belgiern aber nicht im Wege stehen, denn auf dem Papier treten sie mit der wesentlich besseren Mannschaft an. Zudem hat Batshuayi im Spiel gegen Kanada den Siegtreffer erzielt. Wenn die Belgier also ihre Probleme im zweiten WM-Spiel besser im Griff haben, dürfte einem Sieg der Red Devils nichts im Wege stehen.

Bei einer Weltmeisterschaft sind sich die Nationalteams von Marokko und Belgien bisher erst einmal begegnet - und das vor mehr als 20 Jahren. In der Gruppenphase der WM 1994 gewannen die Belgier damals mit 1:0. Wenn de Bruyne diesmal seine herkömmlichen Qualitäten zeigt, ist im kommenden Rematch auch mehr drin. (AZ)