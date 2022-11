WM 2022: Tunesien - Australien live im TV und Stream sehen - alle Infos zur Übertragung

Am 2. Spieltag der WM 2022 trifft Tunesien auf Australien. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream, sowie zum Anstoß und Termin gibt es hier. Außerdem haben wir einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

Der 1. Spieltag der Weltmeisterschaft ist vorüber. Einige der bisherigen Ergebnisse bei der WM 2022 haben schon für Aufsehen gesorgt: Die Niederlage von Argentinien gegen Saudi-Arabien und der verpatzte WM-Auftakt von Deutschland im Spiel gegen Japan waren die größten Überraschungen der WM bisher. Dass Tunesien und Australien in ihren ersten WM-Begegnungen keine drei Punkte geholt haben, war jedoch vorhersehbar.

Australien ging beim WM-Auftakt gegen Frankreich in der 9. Minute durch Craig Goodwin in Führung, was der amtierende Weltmeister jedoch nicht lange auf sich sitzen ließ. Noch vor der Pause stand es 2:1 für die Franzosen, die ihre Führung in der zweiten Hälfte noch zum 4:1 Endergebnis ausbauen konnten. Darauf, dass Tunesien als Underdog gegen Dänemark mit einem 0:0 einen Punkt holt, hatten dagegen wohl die wenigsten getippt. Wie sich die beiden Außenseiter in Gruppe D in ihrem zweiten Match der WM schlagen werden, können Sie live im TV und Stream verfolgen. Wir haben alle Infos zur Übertragung, zum Termin für den Anstoß und einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

WM-Spiel Tunesien gegen Australien: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Das Gruppenspiel zwischen Tunesien und Australien findet laut Spielplan der WM heute am 26. November 2022 statt. Anstoß ist um 11 Uhr im Al Janoub Stadium. Das Stadion in al-Wakra ist eines von acht WM-Stadien in Katar und verfügt über ein schließbares Dach sowie ein Kühlsystem, weshalb die meisten Spiele in der Mittagszeit dort ausgetragen werden. Aufgrund der Zeitverschiebung ist Katar der mitteleuropäischen Zeit zwei Stunden voraus und beim Anstoß ist es im Wüstenstaat schon 13 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Tunesien - Australien: Übertragung im TV und Live-Stream - auch im Free-TV?

Die Übertragung der Fußball-WM 2022 im TV und Live-Stream übernehmen in Deutschland die ARD, das ZDF und MagentaTV. Das Pay-TV und Streaming-Angebot der Telekom zeigt alle Spiele des Turniers und 16 WM-Partien gibt es sogar exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Dazu gehört auch das Gruppenspiel zwischen Tunesien und Australien, weshalb das Außenseiter-Duell nicht im Free-TV übertragen wird. Die Öffentlich-Rechtlichen zeigen aber die meisten WM-Begegnungen: 48 der insgesamt 64 WM-Spiele gibt es entweder in der ARD oder beim ZDF zu sehen.

Wir haben die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie Tunesien - Australien hier für Sie zusammengefasst:

Spiel: Tunesien - Australien , 2. Spieltag der WM 2022, Gruppe D

- , 2. Spieltag der WM 2022, Gruppe D Datum: Samstag, 26. November 2022

Samstag, 26. November 2022 Stadion: Al Janoub Stadium , al-Wakra

, Uhrzeit: 11 Uhr

11 Uhr Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: MagentaTV

Live-Ticker zum Spiel Tunesien vs. Australien: Spielstand, Ergebnis und alle Highlights des Spiels

Sie haben kein Abo bei MagentaTV? Dann verfolgen Sie das Spiel zwischen Tunesien und Australien alternativ doch hier bei uns im Live-Ticker. So verpassen Sie keine Tore, Karten und Highlights der Partie.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Tunesien gegen Australien bei der WM 2022: Bilanz der beiden Nationalteams

Weder Tunesien noch Australien gehören unter den Teams bei der WM 2022 zu den Favoriten. Damit, dass es eine der beiden Mannschaften in die K.o.-Runde des Turniers schafft, rechnen wohl nur die wenigsten. Mit dem Unentschieden gegen Dänemark hat Tunesien nun aber eine reelle Chance ins Achtelfinale einzuziehen - Voraussetzung dafür ist aber ein Sieg gegen Australien. Bisher sind sich Tunesien und Australien laut fussballdaten.de drei Mal auf dem Rasen begegnet. Im Confederations Cup gewann 2005 Tunesien mit 2:0, bei Olympia trennten sich die Mannschafen 2004 mit 1:1 im Unentschieden und in einem Testspiel 1997 erspielte sich Australien einen 3:0-Sieg.

Auf dem Papier hat Tunesien die bessere Mannschaft und angespornt von der Aussicht aufs Achtelfinale könnte sich das Team von Trainer Jalel Kadri durchaus gegen Australien drei Punkte sichern. Nach dem überzeugenden Auftakt gegen Dänemark ist den Tunesiern ein Sieg durchaus zuzutrauen. (AZ)