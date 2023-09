60 Jahre Delta-Möbel – das Möbelhaus mit Tradition und Persönlichkeit feiert Jubiläum

Individuell und maßgeschneidert: Seit 1962 gibt es bei Delta-Möbel in Bubesheim passende Wohnkonzepte. Zum 60-jährigen Jubiläum lädt das Einrichtungshaus nun zu zwei Aktionstagen mit attraktivem Rahmenprogramm am 29. und 30. September ein.

Auf über 60 Jahre Firmengeschichte kann das Einrichtungshaus Delta-Möbel in Bubesheim zurückblicken. Bis zum heutigen Tag ist hier der Stammsitz der Gesellschaft angesiedelt. Das zweite Delta-Möbel-Einrichtungshaus in Leutkirch im Allgäu wurde 1967 eröffnet. Die Expansion schritt zügig voran und fünf Jahre später konnte bereits das dritte Möbelhaus in Haag/Schweiz eröffnet werden. Im Jahr 2002 trat der jetzige Geschäftsführer Karlheinz Vogg als Mitgesellschafter in das Unternehmen ein. 2009 übernahm er die alleinige Geschäftsführung der Häuser in Bubesheim und Leutkirch. Mittlerweile ist auch sein ältester Sohn, Niklas Vogg, fest in das Unternehmen involviert.



In den 60 Jahren Delta-Möbel hat sich allerlei getan. „Nicht nur das Thema Einrichten hat sich verändert. Auch unsere Standorte haben sich stetig weiterentwickelt: Wir haben unsere Verkaufsflächen vergrößert und in Bubesheim das Lager direkt ans Haus angebaut", erzählt Karlheinz Vogg. „Das war definitiv ein wichtiger und nützlicher Schritt. Darüber hinaus erneuern wir ständig unsere Ausstellung, um hier eine aktuelle Abbildung der neuesten Wohntrends für unsere Kunden bieten zu können.“

Passende Wohnkonzepte bei Delta-Möbel – individuell und maßgeschneidert

Persönlichkeit spielt bei Delta-Möbel eine große Rolle. Der individuelle Kundenwunsch steht hier immer im Mittelpunkt. Auf jeweils rund 8000 m² gibt es in Bubesheim und Leutkirch eine vielfältige Auswahl an Wohnzimmern, Polstermöbeln, Schlafzimmern, Esszimmern und Küchen. Außerdem dürfen sich Kunden über ausgesuchte Wohnaccessoires und vieles mehr freuen.

„Wir möchten uns gemeinsam mit dem Kunden ein genaues Bild machen, was er haben möchte. Wir sind erst zufrieden, wenn der Kunde zufrieden ist“, so Sandra Strobl, Prokuristin von Delta-Möbel. „Wir wollen vollumfängliche Möglichkeiten bieten. Dazu gehören auch Dienstleistungen und ein Netzwerk aus Handwerkern, das wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Somit ist bei einem Kauf bei Delta-Möbel ein Rund-um-Sorglospaket inbegriffen“, betont Karlheinz Vogg. „Uns ist wichtig, individuelle Wohnkonzepte zu erarbeiten, die zu dem Kunden passen.“ Dank dieses umfangreichen Angebots besteht eine langjährige Bindung zu den Kunden. „Ich kenne viele Leute von früher, die auch heute bei uns ihre Einrichtung kaufen. Und dann kaufen deren Kinder wieder bei uns ein“, freut sich Sandra Strobl. Ein kompetentes Team steht bei Delta-Möbel bereit, um die Wohnträume der Kunden in die Tat umzusetzen. Seit Oktober hat das Möbelhaus neue Öffnungszeiten von Dienstag bis Samstag (Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr)

Jubiläums-Aktionstage am 29. und 30. September in Bubesheim

Die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum beginnen mit zwei Aktionstagen am Freitag, 29. September, und Samstag, 30. September. Am Freitag, 29. September, findet von 11.30 bis 17.30 Uhr ein Showkochen statt. Dabei dürfen sich Besucher auf eine Bora-Kochvorführung mit Verkostung freuen. Ein weiteres Kochevent steht am Samstag, 30. September, auf dem Programm: Von 11.30 bis 15 Uhr sind Besucher herzlich zur Miele-Kochshow mit Verkostung eingeladen. Als besonderes Highlight ist an diesem Tag außerdem Kunstturnerin Janine Berger aus Bubesheim zu Gast – 4. Platz bei den Olympischen Spielen 2012 im Sprung. Sie wird sich zusammen mit den Kindern den Herausforderungen eines Ninja-Parkours stellen, der mit Sicherheit für viel Spaß sorgen wird. Natürlich gibt’s auch Autogramme und Fotos.



An beiden Tagen steht außerdem ein Getränke-Truck bereit, das Autohaus Scheel aus Leipheim präsentiert verschiedene Autohersteller und das Medienzentrum Günzburg stellt sein Portfolio vor. Der „GünzBurger“-Foodtruck verköstigt zusätzlich am Samstag und die Schmuckmarken „Luna“ und „Pierre Lang“ bieten exklusive Kollektionen an.



Neben den modernen Ausstellungsflächen informiert bei Delta-Möbel ein fachkundiges Team freundlich und zuvorkommend in Sachen Wohnideen. Unter delta-moebel.de kommt man direkt zur Wunscheinrichtung.