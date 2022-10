Großer Erfolg für zwei Nachwuchskräfte der KratzBau GmbH aus Otting

Zwei Auszubildende der KratzBau GmbH aus Otting dürfen sich Jahrgangsbeste nennen und der Familienbetrieb gründet ein zusätzliches Standbein – zwei Gründe, um zu feiern.

In Otting gibt es gleich zwei Gründe, um zu feiern. Die Firma KratzBau GmbH gratuliert den beiden erfolgreichen Auszubildenden als Jahrgangsbeste in ihrem jeweils erlernten Beruf.

Daniel Wegert (Maurer, Innungssieger Bereich Nordschwaben) und Felix Gebhard (Bauzeichner, Kammersieger Bereich Schwaben) haben ihre Ausbildung mit Bravour absolviert. Hierfür wurden die beiden von der Bauinnung Nordschwaben beziehungsweise der Handwerkskammer ausgezeichnet. Daniel Wegert und Felix Gebhard wurden bei ihren Freisprechungsfeiern in Höchstädt und Augsburg für ihre besondere Leistung beglückwünscht. Die Firma Kratz ist außerordentlich stolz auf die beiden erfolgreichen Lehrlinge und freut sich, dass die beiden Gesellen auch weiterhin tatkräftig im Unternehmen mitwirken werden. „Dies ist leider nicht mehr selbstverständlich und es finden sich nicht mehr viele junge engagierte Leute, welche sich für das Handwerk interessieren“, erklärt Josef Leberle, Ausbildungsleiter der Bauinnung Nordschwaben. So konnte in diesem Jahr kein neuer Auszubildender oder neue Auszubildende für die Firma gewonnen werden. Die Tendenz zeigt sich leider schon seit einigen Jahren, dass Handwerksberufe immer weniger Interesse bei Berufseinsteigern wecken. „Diese Berufssparte ist jedoch sehr vielseitig und langfristig ein sehr perspektivenreicher Zweig und es werden unbedingt junge motivierte Arbeitskräfte gesucht. Wir als Firma erhoffen uns in den nächsten Jahren einen Wandel, um weiter sehr gute Fachkräfte ausbilden zu dürfen“, so Christian Kratz.

Christian Kratz (links) und Andreas Kratz (rechts) freuen sich mit ihrem erfolgreichen Maurer-Auszubildenden Daniel Wegert Foto: Kratz Bau

Für Berufseinsteiger wäre es zudem sicher hilfreich, vorab ein Schnupperpraktikum auf dem Bau zu absolvieren, um möglichst jede Seite des vielseitigen Berufs kennen zu lernen. „Wir wünschen uns weiterhin viele gute Auszubildenden, welche wir von der Pike auf ausbilden dürfen.“

Krisensicheres Handwerk

Das Handwerk besitzt einen goldenen Boden, denn ein Platz zum Wohnen wird auf die ein oder andere Weise immer gefragt sein. Gerade während der Corona-Pandemie, die in den vergangenen beiden Jahren das gesamte Leben auf den Kopf gestellt hat, ist das Bedürfnis nach einem eigenen Zuhause gewachsen. In Zeiten von Lockdowns und Ausgangssperren stand das Eigenheim für Sicherheit und Geborgenheit. Dieser Trend dürfte weiter anhalten. „Daher sind wir froh, auf die tatkräftige Unterstützung unserer zwei Junggesellen zählen zu können. Gemeinsam mit unseren langjährigen Mitarbeitern werden sie nun, zusätzlich zu unserem täglichen Handwerk – dem schlüsselfertigen Einfamilienhausbau – auch unsere abwechslungsreichen Projekte im Geschoßwohnungsbau verwirklichen“, freut sich Andreas Kratz.

Heiko Kübler (rechts) von der Handwerkskammer Schwaben beglückwünschte Felix Gebhard Foto: Kratz Bau

KratzBau GmbH gründet zusätzliches Standbein

Um sich bei den zwei Junggesellen und auch kommenden Azubis als ein sicherer und erfolgreicher Familienbetrieb präsentieren zu können, wurden die Zeichen der Zeit erkannt und zusätzlich die Kratz Immobilien GmbH & Co. KG als ein zusätzliches Standbein gegründet. Dazu erläutert die Geschäftsführung: „Für die Zukunft sehen wir uns bestens gerüstet, da wir bereits einige Immobilienprojekte ausgeführt und zusätzlich noch weitere in der Planung haben. Trotz der aktuell schwierigen Marktlage blicken wir entspannter in die Zukunft, da wir uns unter anderem auch auf „Best-Ager-Immobilien“ konzentrieren. Diese dürften unserer Meinung nach aufgrund des demographischen Wandels in naher Zukunft immer gefragter werden.“ Aktuell realisiert die Firma solch ein Projekt mit betreutem Wohnen im mittelfränkischen Absberg am kleinen Brombachsee namens „Daham sei“, welches durch einen Stützpunkt des Bayerischen Roten Kreuzes im Haus die Betreuung der Bewohner in jeder Lebenslage sicherstellt und somit ein unbeschwertes Leben in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter garantiert.

Werde Teil der KratzBau GmbH!

An motivierte und interessierte junge Leute appelliert Adolf Kratz: „Falls ihr Teil unseres Teams werden wollt, um gemeinsam mit uns die anspruchsvollen Projekte anzupacken, bewerbt euch bei uns als Helden der Baustelle in den Bereichen Maurer, Elektriker und Bauzeichner.“

