Energiekosten im Eigenheim senken

Die Gebäudehülle hat großen Einfluss auf den Klimaschutz

Für die größten Wärmeverluste eines älteren Gebäudes ist oft die Außenfassade verantwortlich. Bis zu 30 Prozent der Wärme können durch die großflächige Gebäudehülle verloren gehen. Das erklärt, warum bei einer energetischen Sanierung meist die Fassade im Fokus steht. Denn wer hier gut dämmt, kann Jahr für Jahr bis zu 20 Prozent der Heizkosten einsparen.

Für eine optimale Dämmwirkung werden heute oft vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF) eingesetzt. Hier kann Luft zwischen der Wärmedämmung und der Gebäudehülle zirkulieren. Das verbessert das Raumklima und beugt Schimmelbildung vor, da Feuchtigkeit ungehindert wegtrocknen kann. Damit das dauerhaft funktioniert, kommt es allerdings auf die Außenhaut des Gebäudes an.

Wer es einfach, sicher und natürlich mag, sollte sich ein System des Bedachungsspezialisten Creaton ansehen: Die neu entwickelten Motio Fassadenelemente bestehen aus Ton und Lehm. Neben ihrer einzigartigen Optik zeichnen sie sich durch sehr gute Eigenschaften aus. Sie sind wetter- und UV-beständig, haltbar, langlebig und leicht zu verarbeiten. Die Leistungsfähigkeit des natürlichen Materials überträgt sich auf die gesamte Fassade, die dank der Tonelemente pflegeleicht und wartungsarm wird, zudem verbessert sich der Brandschutz.

Die Fassadenziegel gibt es in einer großen Farbvielfalt, so dass der individuellen Gestaltung kaum Grenzen gesetzt sind. Die Fassade wird zu einer natürlichen und nachhaltigen Hülle, die ohne Verwendung von Zusatzstoffen auskommt. Dank des abgestimmten Zubehörprogramms lassen sich die Fassadenziegel einfach anbringen. Bewusst kombinierte Naturtöne statt kaltweißer Flächen – bei der Fassadengestaltung wird immer häufiger auf einen Materialmix gesetzt. Wo früher Glasflächen und helle Farben dominierten, wird heute viel mehr Wert auf eine natürliche Optik gelegt. Dabei kommt es nicht nur auf die ästhetische Wirkung an – auch die verwendeten Baumaterialien sollten den Ansprüchen an ein klimafreundliches, nachhaltiges Gebäude genügen.

Viele denken zuerst an Holz, das als Fassadenelement allerdings mit hohem Aufwand regelmäßig gepflegt werden muss. Glücklicherweise gibt es heute andere natürliche Baustoffe, die alle ökologischen Anforderungen erfüllen – und dabei nahezu wartungsfrei sind. (txn)