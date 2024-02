infrabau Gersthofen: aktuelle Bauprojekte in der Region Augsburg

Die infrabau aus Gersthofen ist seit 30 Jahren ein verlässlicher Partner im Bausektor. Nun entstehen zwei moderne Wohnanlagen in Friedberg und Leitershofen. Hier gibt es alle Infos.

Wohn- und Gewerbeimmobilien in und um Augsburg werden seit 30 Jahren von der infrabau GmbH aus Gersthofen realisiert. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seitdem über 80 Projekte mit über 1600 Wohneinheiten umgesetzt.

infrabau: zuverlässig, akkurat, transparent

Private Bauherren und Unternehmen haben in der Gersthofer infrabau einen verlässlichen Partner, der seit seinem Bestehen durch Zuverlässigkeit und akkurates Arbeiten überzeugt – und zwar von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Kosten kalkuliert das Unternehmen mit Augenmaß, Zusagen werden eingehalten. Jede Phase eines Projekts soll für den Auftraggeber transparent sein. infrabau ihrerseits verlässt sich beim Bau auf Partnerfirmen und Dienstleister aus der Region, mit denen sie schon seit Jahren zusammenarbeitet.

Eine gute Lage und eine bestehende Infrastruktur sind die Vorgaben, die die infrabau an ihre Grundstücke stellt. Dort entstehend dann durchdachte und moderne Immobilien, die mit Vernunft und Know-how geplant werden.

Aktuelle Projekte der infrabau rund um Augsburg

Aktuelle Projekte der infrabau entstehen derzeit in Friedberg und Leitershofen. Planungen für Stadtbergen und Diedorf gibt es ebenfalls.

27 neue Wohnungen in Friedberg

ML in Friedberg

In der Martin-Luther-Straße in Friedberg entsteht derzeit die Wohnanlage ML. Die Lage kombiniert eine ruhige Umgebung mit den Annehmlichkeiten, die die Nähe zur Stadt bietet. Das Friedberger Schloss, das Rathaus, die Grund- und Mittelschule oder das Krankenhaus sind nur rund einen Kilometer entfernt. Der Kindergarten befindet sich 250 Meter von der Wohnanlage entfernt. Das macht ML zum idealen Wohnort für junge Familien. Aber auch Singles und Paare finden hier ihre Traumwohnung in einer gewachsenen und belebten Nachbarschaft.

Das Bauvorhaben umfasst drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 27 Wohnungen. Dem Exposé lassen sich folgende Ausstattungsmerkmale entnehmen:

27 Tiefgaragenplätze sowie 3 Außenstellplätze für Besucher

Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen von 38 bis 75 Quadratmeter

Hochwertige Vinylböden und großformatigen Bodenfliesen

Elektrische Rollläden in allen Aufenthaltsräumen

Modernes Bad mit Sanitäreinrichtung von namhaften Markenherstellern

Haustüre mit Videosprechanlage

Individuell regulierbare Fußbodenheizung (Einzelraumsteuerung)

Tiefgarage mit Vorbereitung für E-Mobilität

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Energiestandard nach Energieeffizienklasse A

18 Fahrradstellplätze in der Tiefgarage, 12 oberirdische Fahrradabstellplätze, 3 oberirdische Lastenfahrradstellplätze

Terrassen im Erdgeschoss, Balkons im ersten und zweiten Obergeschoss

Barrierefreie Wohnungen auf jedem Stockwerk

Wöchentlich von 10 bis 12 Uhr finden Schausonntage in der Martin-Luther-Straße 11 in Friedberg statt. Dabei können Interessierte das Bauvorhaben kennenlernen und sich für eine der Wohnungen vormerken lassen.

Foto: infrabau

34 neue Wohnungen in Leitershofen

Wohnpark Gartenstraße in Leitershofen

In Leitershofen entstehen im Wohnpark Gartenstraße 34 Neubau-Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern. Die attraktiven 2- bis 4-Zimmer Wohnungen haben eine Wohnfläche von ca. 45 bis 153 Quadratmetern. Dächer und Teile der Fassaden der dreigeschossigen Mehrfamilienhäuser werden begrünt, die Außenanlagen bieten viel Grünfläche. Das Exposé listet außerdem folgende Highlights:

54 Tiefgaragenplätze sowie 6 Außenstellplätze für Besucher

Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen von 45 bis 153 Quadratmeter

Teilbegrünte Fassade

Hochwertige Vinylböden und großformatigen Bodenfliesen

Elektrische Rollläden in allen Aufenthaltsräumen

Modernes Bad mit Sanitäreinrichtung von namhaften Markenherstellern

Individuell regulierbare Fußbodenheizung (Einzelraumsteuerung)

Tiefgarage mit Vorbereitung für E-Mobilität

Grundwasser-Wärmepumpe

Energieeffizienzklasse A+

Alle Wohnungen mit Terrasse, Balkon oder Dachterrasse



Kontakt zu infrabau in Gersthofen

Projekte mit verfügbarem Wohnraum von infrabau gibt es auch in der Konradinstraße in Friedberg oder im Studentenwohnung in der Zirbelstraße Augsburg. Nähere Informationen zu den verfügbaren Wohnungen erhält man über das Kontaktformular von infrabau direkt.

infrabau vertreibt auch Immobilien in und um Augsburg

Neben den aktuellen und geplanten Neubauprojekten trägt die infrabau GmbH auch zur städtebaulichen Entwicklung Augsburgs bei, indem es bestehenden Wohnraum oder denkmalgeschützte Gebäude verdichtet und saniert. Darüber hinaus vertreibt infrabau auch attraktive Bestandsimmobilien und fungiert als Mietvermittlung.

Referenzen: Hier zeigt infrabau, was es kann

Zahlreiche Projekte im Großraum Augsburg zeugen von der Kompetenz von infrabau. Als Referenzen gibt das Unternehmen unter anderem das Versorgungscenter in Augsburg-Oberhausen, das MAN-Quartier in Lechhausen, eine Produktionshalle samt Bürogebäude in Schwabmünchen sowie zahlreiche Wohnparks, Stadthäuser, Reihenhäuser oder Mehrfamilienhäuser im gesamten Stadtgebiet Augsburg an.