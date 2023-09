Schränke bieten Schutz

Schränke sind nicht nur gut für den Schutz von Kleidung und Gegenständen vor Staub und Licht, sondern bieten noch viel mehr. Was, das erfahren Sie hier.

Schmutz, Staub und Sonnenlicht – all dies kann Kleidungsstücke, Porzellan sowie andere Alltagsgegenstände auf Dauer beeinträchtigen und daher sind Schränke im Schlaf-, Wohn- oder Esszimmer der beste Schutz vor diesen Umwelteinflüssen. Außerdem sorgen die Möbel für eine Ordnung im Zuhause und können gleichzeitig die verwahrten Gegenstände passend in Szene setzen. „Wer dann auch noch auf Möbel aus Massivholz zurückgreift, hat der Umwelt ebenfalls Rechnung getragen“, betont Andreas Ruf, Geschäftsführer der Initiative Pro Massivholz.

Was Kleiderschränke im Schlafzimmer möglich machen

Besonders Kleiderschränke für das Schlafzimmer bieten verschiedene Möglichkeiten, die Kleidung optimal mittels Kleiderstangen für Hemden und Blusen, Fächer für Hosen oder Oberteile sowie Schubkästen für Unterwäsche als auch Socken zu lagern. Dazu kommen leichtgängige Kleiderlifte oder Tablarauszüge mit Auflagefläche für Schmuck oder Armbanduhren. Ob mit Dreh-, Falt- oder Schwebetür – für jeden Geschmack und jedes Schlaf- oder Ankleidezimmer gibt es eine passende Lösung, um die Kleidung vor Staub und dem Ausbleichen durch Sonnenlicht zu schützen. „Das flexibel gestaltbare Innenleben der robusten Massivholzschränke kann hervorragend an die Garderobe des Nutzers angepasst werden. Das sorgt für Übersichtlichkeit und spart an manchem Morgen wertvolle Zeit beim Ankleiden“, so Ruf.

Massivholzschränke in Küche und Bad

Nicht nur im Schlafzimmer sind diese praktischen Alltagshelfer von Vorteil: Am Beispiel der Küche lässt sich ihr großer Nutzen ebenso gut aufzeigen. Beim Kochen entsteht oft Wasserdampf gepaart mit einem feinen Dunst aus Bratfett, der sich bei offener Lagerung auf Geschirr und Besteck absetzt. Dies lässt sich mit Hilfe von großen Massivholzfronten an den Ober- und Unterschränken verhindern.

Massivholzmöbel können gut mit Feuchtigkeit, die in Küche oder Badezimmer unvermeidbar ist, umgehen. „Der natürliche Werkstoff aus dem Wald kommt bestens mit Temperatur- und Feuchteschwankungen zurecht und kann wie kein anderes Material Wohnlichkeit ins Bad oder die Küche bringen. Die Oberflächen der Möbel sind mit einem besonderen Wasserlack versehen, der die Möbel optimal schützt“, erklärt der Möbelexperte. Gleichzeitig sei der natürliche Werkstoff Holz von Haus aus antistatisch und ziehe damit keinen Schmutz sowie Staub an, womit die Entscheidung für einen Massivholzschrank gerade Putzmuffeln in die Karten spiele, schließt Ruf.

