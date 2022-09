Kostenlose Beratung von Heilpraktikerin Stefanie Wild

Nachts immer wieder wach werden, morgens wie gerädert sein – Schmerzen beim Liegen und der daraus resultierende schlechte Schlaf hat große Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit. Die Gründe sind vielfältig.

Um die Ursachen für das schmerzhafte Liegen und den schlechten Schlaf herauszufinden, können sich Interessierte im Oktober für ein kostenloses Gespräch mit Heilpraktikerin Stefanie Wild anmelden.

Beratungstage mit Stefanie Wild

Die ganzheitlich behandelnde Gesundheitsexpertin aus Friedberg steht während der Beratungstage in den Geschäftsräumen der Dynaglobe Products GmbH & Co. KG in Schmiechen bei Mering zu allen Fragen rund um die Gesundheit zur Verfügung – mit dem Ziel einer individuellen Problemlösung.

Das System von Dynaglobe

Antworten speziell zum Thema Schlafen hat auch Markus Popfinger. Der Geschäftsführer von Dynaglobe® war bereits vor seiner Unternehmensgründung von Wasserbetten sehr angetan – insbesondere von der gleichmäßigen Druckverteilung. Da Wasserbetten jedoch viele Nachteile (zum Beispiel erhöhter Stromverbrauch) mit sich brachten, tüftelte er so lange bis er zur Luftkernmatratze fand.

Der Luftkern der Premium-Matratze bietet von hart bis weich alle Nuancen, lässt sich intelligent steuern, wodurch die Matratzenhärte auf die individuellen Bedürfnisse des Schläfers reagieren kann.

„Das Prinzip mit der Luft wird in der Ergonomie auch in vielen anderen Bereichen wie beispielsweise bei Medizinprodukten oder Bürostühlen genutzt“, erklärt Popfinger.

Individuell einstellbar: die Dynaglobe-Luftkernmatratze

Denn mit Matratzen verhält es sich im Allgemeinen so: „Wenn man die passende gefunden hat, setzt im Idealfall die Regenerationsphase ein und das Liegebedürfnis verändert sich, sodass auf die neue Situation reagiert werden muss“, weiß Popfinger.

Genau das ist bei der Dynaglobe®-Luftkernmatratze möglich, weil sie immer wieder neu eingestellt werden kann – ganz einfach über die Funkfernbedienung oder per App.

Vorteil der Dynaglobe-Luftkernmatratze

Das weiß auch Stefanie Wild zu schätzen: „Der wichtigste medizinische Vorteil der Luftkernmatratzen ist die Veränderbarkeit. Sie erlaubt es, den Menschen mit Schmerzen nicht gleich gerade zu legen, sondern erst einmal schmerzfrei. So kann er sich im Schlaf regenerieren, um dann langsam in eine physiologisch gerade Linie zu kommen. Das geht nur, wenn man das System im Liegen verstellen kann und das bietet ein individuell anpassbares Luftsystem.“

Im Ausstellungsraum von Dynaglobe in Schmiechen in der Brunnener Straße 15 können die Matratzen auch während der Beratungstage getestet werden.

Anmelden zur Beratung bei Stefanie Wild

Termine an den Samstagen, 8., 15., 22. oder 29. Oktober.

Anmeldung unter Dynaglobe, Telefon (0 82 06) 90 33 05

oder per mail info@dynaglobe.de

sowie über die Homepage unter dynaglobe.de/de/kontakt.php

Weitere Infos über Dynaglobe und alles über die Geschäftsgründung gibt es hier.

Dynaglobe Products GmbH & Co. KG

Brunnener Str. 15

86511 Schmiechen

Kontakt:

Telefon: (+49) 8206 - 903305

Telefax: (+49) 8206 - 903306

E-Mail: info@dynaglobe.de

Geschäftsführung: Markus Popfinger

Gegründet 2005

Dynaglobe-Luftkernmatratzen werden inzwischen von über 100 Fachhändlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben und international in Länder wie China, Dubai, Moldawien, Spanien, Frankreich oder Südafrika verkauft.

Facebook: Dynaglobe – einfach schlafen

Instagram: dynaglobe

Youtube: dynaglobe