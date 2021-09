Dr. Bayer & Kollegen: Zweiter Standort in Landsberg erhält Unterstützung von neuem Kollegen

Allrounder gibt es in der Zahnmedizin heute nicht mehr. Dr. Bayer & Kollegen hat deshalb ein Team etabliert, das aus erstklassig ausgebildeten Spezialisten besteht.

Seit mehr als 40 Jahren beweist die Gemeinschaftspraxis Dr. Bayer & Kollegen, als eine der bekanntesten Implantatpraxen Deutschlands höchste Zahnkompetenz in Landsberg. Aufgrund der hohen Patientennachfrage wurde vor einigen Monaten die Praxis in der „Von-Kühlmann-Str. 1“ um einen weiteren Standort „Am Penzinger Feld 13“ in Landsberg erweitert. Die neuen Räume wurden an den aktuellen Gegebenheiten ausgerichtet und entlasten den Standort in der Von-Kühlmann-Straße. Damit kann dem Patienten weiterhin der gewohnte Service angeboten werden. Großzügige Warteräume, Barrierefreiheit und eine bessere Verkehrs- und Parkplatzsituation sind dabei die Vorzüge des neuen Standortes.

Moderne Räume in Landsberg

Die modernen Räume im Landsberger Osten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Dafür konnten die Fachärzte Dr. Bayer & Kollegen den Zahnmediziner Dr. Stefan Grünenwald für sich gewinnen. Zum 1. September wechselte Dr. Grünenwald vom Landkreis Fürstenfeldbruck zu den Zahnärzten Dr. Bayer & Kollegen um das vielfältige Team zu ergänzen. Der 46-jährige Zahnarzt bringt rund zwanzig Jahre Erfahrung in den Tätigkeitsschwerpunkten Prothetik und Implantologie in das 14-köpfige Ärzteteam.

Dr. Stefan Grünwald verstärkt das Zahnärzte-Team. Foto: Dr. Bayer & Kollegen

Modernste Ausstattung und Technik

Dr. Grünenwald wird hauptsächlich in der Praxis „Am Penzinger Feld 13“ praktizieren. Die neue Praxis ermöglicht mit vier Behandlungszimmern und zwei Prophylaxeräumen eine entspannte Atmosphäre mit viel Platz und modernster Ausstattung und Technik. Durch die praktische Verkehrsanbindung zur Autobahnausfahrt Landsberg-Ost wird die zweite Praxis von Augsburg in etwa 30 Minuten und von München in circa 40 Minuten erreicht. Das direkt gegenüberliegende Fachmarktzentrum bietet den Patienten zahlreiche kostenfreie Parkplätze – zusätzlich zu den schon vorhandenen Plätzen direkt vor der Tür. Für öffentliche Verkehrsmittel befindet sich eine Bushaltestelle nur wenige Meter entfernt. Am altbekannten Standort in der Von-Kühlmann-Str. 1 (Alte Post) sind die Ärzte nach wie vor vertreten und behandeln die Patienten in gewohnter Umgebung. Terminvereinbarung sind gerne telefonisch unter (08191) 9476660 oder online über die Homepage möglich.

MEHR RAUM FÜR SCHÖNE UND GESUNDE ZÄHNE

Die neue Praxis mit modernster Ausstattung und Technik. Foto: Dr. Bayer & Kollegen

Die Praxen

• Von-Kühlmann-Str. 1

86899 Landsberg am Lech

Telefon : 08191 - 947 666 0

E-Mail :info@implantate-landsberg.de

• Am Penzigner Feld 13

86899 Landsberg am Lech

Telefon : 08191 - 947 6660

E-Mail :info@implantate-landsberg.de

• Öffnungszeiten

Montag - Mittwoch 7:30 - 20:00 Uhr

Donnerstag 7:30 - 21:00 Uhr

Freitag 7:30 - 17:30 Uhr

Samstag 8:00 – 14:00 Uhr