Radeln fürs Klima und die Gesundheit

Vom 13. Mai bis zum 2. Juni findet das STADTRADELN im Landkreis Augsburg statt.

Wie in den letzten Jahren freut man sich auch dieses Jahr von Allmanshofen bis Zusmarshausen auf das STADTRADELN im Landkreis Augsburg. Das Ergebnis aus 2022 zeigt, dass die Aktion mittlerweile zur erfolgreichen Tradition geworden ist: Mit einer Strecke von 924.966 Kilometern, die von über 5000 aktiv Radelnden zurückgelegt wurde, war es das bislang beste Ergebnis!

In Zeiten von immer höheren Energiepreisen fällt es besonders leicht, das Auto stehenzulassen und sich aktiv mit dem Fahrrad fortzubewegen. Dabei ist es egal, ob man zum Einkaufen, zur Schule, zur Arbeit fährt oder einen Familienausflug macht. Der fahrradfreundliche Landkreis Augsburg bietet viele Möglichkeiten, auf guten Radwegen den Landkreis zu erkunden.

Von Samstag, 13. Mai, bis Freitag, 2. Juni, also genau 21 Tage lang, sind alle im Landkreis tätigen Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie Bürgerinnen und Bürger, die im Landkreis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, eingeladen, am STADTRADELN teilzunehmen.

Die Anmeldung kann ganz einfach unter stadtradeln.de/landkreis-augsburg vorgenommen werden. Online kann man dann entscheiden, ob man einem bestehenden Team beitreten oder eine neue Mannschaft erstellen will. Über die STADTRADELN-App können die gefahrenen Kilometer getrackt werden. Alternativ kann die zurückgelegte Strecke auch auf der Website eingegeben werden.

Im letzten Jahr haben 5413 radelnde Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Augsburg ganze 924.966 Kilometer Strecke zurückgelegt. Unter der Annahme, dass die Teilnehmenden das Rad anstelle des Autos gewählt haben, entspricht dies umgerechnet einer Menge von 142 vermiedenen Tonnen CO2. Angesichts dieser stolzen Leistung wurden je drei Teams in den Kategorien „Radelaktivstes Team“, „Team mit den radelaktivsten Teilnehmern“ und „Größtes Team“ sowie die drei radelaktivsten Einzelpersonen geehrt und mit Gutscheinen für Freizeitaktivitäten belohnt. Auch dieses Jahr werden in den gleichen Kategorien attraktive Preise vergeben. Das Mitmachen lohnt sich also wieder.

Zum STADTRADELN-Auftakt organisieren einige Kommunen im Landkreis am Samstag, 13. Mai, Radtouren und Veranstaltungen. Informationen zu den Veranstaltungen finden sich auf den Webseiten der Kommunen sowie in der Tagespresse.

Als Highlight laden die Stadt Schwabmünchen und der Landkreis Augsburg am Samstag, 20. Mai, von 11 bis 17 Uhr zum Rad-Aktionstag auf dem Festplatz in der Holzheystraße in Schwabmünchen ein. Das vielfältige Programm des Radaktionstages und weitere Informationen sind auf dem Plakat auf der rechten Seite zu finden. Nachdem es sich in einer Gruppe schöner radelt, finden von den Gemeinden im Landkreis aus Sternfahrten zum Rad-Aktionstag statt. Ob und wann gemeinsam geradelt wird, erfahren Interessierte unter landkreis-augsburg.de/stadtradeln. Wer selbst eine Tour anbieten möchte, kann sich gerne per E-Mail an radverkehr@LRA-a.bayern.de beim Radverkehrsbeauftragten des Landkreises Augsburg melden.

Tourenvielfalt im Landkreis Augsburg

Weitere Möglichkeiten zum Kilometersammeln bieten ausgeschilderte Themenrouten, beispielsweise im Naturpark Augsburg – Westliche Wälder. Für eine Tagestour eignet sich die 52 Kilometer lange Freiherr-von-Zech-Tour ideal. Diese verläuft überwiegend auf wenig befahrenen Straßen und dem Weldenbahnradweg und beinhaltet das Kloster Oberschönenfeld. Für eine längere oder Mehrtages-Tour ist die 7-Schwaben-Tour rund um den Naturpark zu empfehlen. Alle Details und Informationen gibt es unter naturpark-augsburg.de/naturerholung/radwandertouren.

Um während und auch nach der Aktion die Radwege des Landkreises so angenehm wie möglich befahren zu können, bittet die Kommunalverwaltung um die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger: Über die Meldeplattform RADar! können unkompliziert störende oder gar gefährliche Stellen im Radwegenetz gemeldet werden. Das geht entweder direkt in der STADTRADELN-App oder über landkreis-augsburg.de/radar.

Weitere Infos im Internet

Das STADTRADELN im Landkreis Augsburg vom 13. Mai bis zum 2. Juni