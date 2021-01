ANZEIGE

Schlaflosigkeit: Der Retter der Nacht

Man bekommt kein Auge zu und am nächsten Tag ist man völlig erschöpft. Schlaflosigkeit kann an vielem liegen, auch an einer falschen Matratze.

Von Carina Sirch

Guter Schlaf ist wichtig! Der Körper regeneriert sich in der Nacht, um stark für den nächsten Tag zu sein. Wenn der Schlaf aber nicht so gut ist, kann das kräftezehrend sein.

Vor dem Zubettgehen sollte man das Zimmer gut lüften, für ausreichend Dunkelheit sorgen und störende Geräuschpegel abstellen. Wenn diese kleinen Mittel nicht ausreichen, ist es möglich, dass die Nachruhe von einer falschen Matratze gestört wird. Mal zu hart, mal zu weich, nicht für Allergiker geeignet oder einfach unbequem – beim Kauf der richtigen Matratze ist Sorgfalt geboten und vielleicht sollte man eine Alternative zur herkömmlichen Varianten suchen.

Luftkernmatratzen sind beispielsweise perfekte Schlafbegleiter und haben dabei rein gar nichts mit den bekannten Luftmatratzen aus dem Campingurlaub zu tun. Die hochmoderne Entwicklung enthält einen flexibeln Luftkern, der sich individuell sowohl in Härtegrad als auch Punktelastizität einstellen lässt – und das bequem mittels Handy-App. Zusätzlich wiegt die Matratzenart wenig, pflegeleicht und für Allergiker geeignet. Mittels App lassen sich sogar verschiedene Wellnessprogramme einstellen, die das Schlafverhalten optimal unterstützen – na dann: „Gute Nacht!“