Schlank und gesund mit basischer Küche

Pfunde purzeln lassen ohne hungern und ohne Diät: Wie das geht, erklärt Ernährungsberaterin Sigrid Jäger. Hier kann man ihre beiden Bücher gewinnen können.

Von Birgit Waldmann

Eine vollwertige und gesunde Ernährung ist heute vielen Menschen wichtig. So mancher möchte auch – gerade im Frühjahr – ein paar Winterpfunde loswerden. Ganz ohne Diät und das Zählen von Kalorien geht das mit Basisch kochen.

Es ist die Kunst, Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude mit dem Flair einer köstlichen Küche verbinden zu können. Ernährungs- und Gesundheitsberaterin Sigrid Jäger zeigt in ihren beiden Büchern „Basisch kochen“ und „Basisch kochen 2“ zahlreiche leckere Mahlzeiten und Backideen, mit denen Sie ganz einfach Ihren Säure- und Basenhaushalt korrigieren. Der Stoffwechsel wird reguliert und das Gewicht pendelt sich ein, ohne hungern zu müssen.

Basisch backen

Autorin Sigrid Jäger gibt ihr Wissen über ein basisches Ernährungs- und Gesundheitskonzept in vielen Kochkursen und Koch-Reisen weiter. Nach dem ersten Band war der Wunsch nach einem zweiten groß. Und so begab sich die Ernährungsexpertin wieder in die Küche und entwickelte dabei nicht nur neue köstliche Kochideen, sondern auch zahlreiche basische Backkreationen.

Geheimnisse von Hildegard von Bingen

Zudem widmet sie sich in ihrem neuesten Buch den Küchengeheimnissen der Äbtissin Hildegard von Bingen in Verbindung mit basischer Küche. Das Ergebnis ist einfach, schnell und völlig unkompliziert – dafür superlecker und gesund.

Mit ein wenig Glück können drei Leser jeweils ein Set mit beiden Bänden gewinnen (Teilnahmebedingungen siehe unten). Also nichts wie ran ans Telefon und mitmachen, dann steht dem Wohlbefinden im Frühjahr nichts mehr im Wege.

Und so kann man mitmachen

Teilnehmer

senden eine SMS mit dem Text ZEITUNG WIN FIT an die Kurzwahl 52020 oder

an die Kurzwahl oder rufen die Glückshotline 01379 3727205 an und nennen ihren Namen

