So startet man in den Tag

Guter Schlaf, ein gesundes Frühstück und bequeme Kleidung machen viel aus

Der Tag könnte so schön beginnen: Der Wecker klingelt, man rekelt sich noch ein wenig, bevor man in den Tag startet, der selbstverständlich mit einem ausgewogenen Frühstück beginnt. Könnte – wie gesagt, denn sehr oft wacht man morgens auf, fühlt sich wie gerädert, der Rücken schmerzt, weil die Matratze einfach nichts taugt. Das müsste nicht sein. Es gibt heute ein so großes Angebot an verschiedensten Matratzen – da lässt sich für jeden die passende finden.

Genauso wie sich keine Frau mehr mit schlecht sitzenden Büstenhaltern oder unbequemen Slips herumärgern muss. Fachgeschäfte halten hier eine große Auswahl qualitativ hochwertiger Dessous bereit, ein kompetentes Team steht beratend zur Seite. Das gilt auch für gutes Schuhwerk. Wer gerne zu Fuß unterwegs ist, weiß komfortable Schuhe mit Fußbett und – falls nötig – Platz für den Hallux valgus zu schätzen. Doch zuvor heißt es erst einmal: ausgewogen und gesund frühstücken. bim