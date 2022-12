Darum sollten sich Pflegekräfte zum neuen Pflege- und Gesundheitskongress anmelden 

Warum sich Pflegekräfte jetzt Tickets für die Premiere des Pflege- und Gesundheitskongresse “GEZIAL PLUS” in Augsburg sichern sollten? Weil Wissen tanken, informieren, beraten lassen und Strategien an die Hand bekommen für jeden im Gesundheitsbereich wertvoll ist - egal ob Pflegefachkraft, Mitarbeitende im Pflegemanagement, Auszubildende oder Studierende.

Am 10. Februar findet der "GEZIAL PLUS" im Kongress am Park in Augsburg statt. „GEZIAL PLUS“ ist der neue Pflege- & Gesundheitskongress für Augsburg und die Region. Die Teilnehmenden erwartet ein Tag voller hochkarätiger Fachvorträge und Podiumsdiskussionen mit über 20 exzellenten Key-Speaker:innen zu aktuellen Themen und Trends in der Pflege.

Warum sollte ich mich als Pflegekraft für den Kongress anmelden?

Die Region Augsburg entwickelt sich – u.a. durch das neue Uniklinikum - fokussiert zu einem Hotspot der medizinischen Versorgung und Forschung in Bayern. Eine schlagkräftige Pflegewirtschaft gewinnt dadurch weiter an Relevanz. Als drittgrößter Ballungsraum in Bayern mit fast 700.000 Einwohnern ist es gerade auch die quantitative und qualitative Pflege-Versorgung der Bevölkerung, die über die positive zukünftige Entwicklung unserer Region und Gesellschaft mitentscheidet – speziell unter dem Aspekt einer stetig wachsenden Zahl pflegebedürftiger Menschen. Gerade in der Pflege gilt es aktuell und in Zukunft große Herausforderungen adäquat zu begegnen. Für die Pflegefachkräfte, Personalverantwortliche und Entscheider:innen gilt es heute mehr denn je, Trends und Impulse aufzunehmen und für den Pflegealltag wie grundsätzlich für die Zukunftsfähigkeit der stationären wie ambulanten Einrichtungen gekonnt umzusetzen.

Das Programm des Pflege- und Gesundheitskongress in Augsburg

Randvoll mit frischem Input und Inspiration, für die eigene Karriere, um dem Fachkräftemangel in der eigenen Einrichtung zu begegnen, die Digitalisierung für eine bessere Patientenversorgung oder um die Reform der neuen generalisierten Ausbildung gekonnt umzusetzen. Kurz und knapp: In den unterschiedlichsten Formaten wie Impulsvorträgen oder Podiumsdiskussionen, erhalten die Gäste des Kongresses starke lösungsorientierte Impulse für eine zukunftsfähige Pflege.

Am Nachmittag geht es weiter mit dem Expertentreff, dem "Marktplatz der Möglichkeiten und Ideen". Hier können sich die Teilnehmenden direkt und persönlich an die Expert:innen wenden, gezielt Fragen stellen und ins Gespräch kommen.

Tief eintauchen, frisches Wissen tanken, informieren lassen und neuste Brancheninformation mit an die Hand bekommen: Der „GEZIAL PLUS“ Pflege- und Gesundheitskongress in Augsburg ist ein Muss für alle Pflegekräfte, Praktikant:innen, Azubis, Student:innen und Mitarbeitende im Gesundheitsbereich. Die Tickets gibt es hier. Für eine starke Pflege in der Region!

