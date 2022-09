Darum sollten Sie bei Blasenschwäche ausreichend trinken

Kündigt das Pflegeheim eine deutliche Preissteigerung an, sind viele erst einmal überfordert. Die Verbraucherzentrale Berlin erklärt, was Pflegebedürftige oder deren Angehörige wissen müssen.

Ende der Zettelwirtschaft?

So funktioniert das E-Rezept

Digitaler Code statt rosa Rezept: Ab September können Patienten E-Rezepte in den Apotheken einlösen, etwa per Smartphone-App. Aber was ist mit Menschen ohne Smartphone?