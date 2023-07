So sind Sie bei Sport und Training gut gegen Hitze gewappnet

Wer mit geschälten Tomaten nicht auch ein Hormongift mitessen möchte, sollte zu Tomaten aus dem Glas statt aus der Dose greifen. So das Fazit von "Öko-Test".

Reisekrankheit

Übelkeit: Wenn das Hirn in Fahrtrichtung fahren will

Schwindel, Übelkeit und Kreislaufstörungen: Die erleben so einige, wenn sie im Zug "rückwärts" fahren. Was hinter der Reisekrankheit steckt und was man dagegen tun kann.