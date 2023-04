Im Münchener Westen locken rund 140 Geschäfte in den Pasing Arcaden

Eine Vielzahl an Shopping-Möglichkeiten bieten die Pasing Arcaden. Direkt neben dem Bahnhof München-Pasing gelegen, lohnt sich auch aus Augsburg und der Umgebung ein Shoppingausflug in das Einkaufszentrum

Gerade mal 30 Minuten Entfernung trennen eine der ältesten Städte Deutschlands vom vielfältigen Shopping-Paradies im Münchner Westen – den öffentlichen Verkehrsmitteln sei Dank. Direkt neben dem Bahnhof München-Pasing gelegen, warten die beliebten Pasing Arcaden mit einer beachtlichen Auswahl von rund 140 Läden auf einkaufslustige Besucherinnen und Besucher von nah und fern.

Angebot von A bis Z in den Pasing Arcaden

Mode- und Kosmetikmarken, die in jeden Kleiderschrank passen, Home-Deko-Läden, die den eigenen vier Wänden mit individuellen Lieblingsstücken neues Leben einhauchen, gastronomische Betriebe, die satt und glücklich machen, sind nur ein kleiner Teil davon. Außerdem gibt es Juweliere, Schreibwaren, Kultur- und Reiseanbieter, Elektronikfachgeschäfte, Supermärkte und vieles mehr zu entdecken. Im Laufe dieses Jahres zieht sogar ein IKEA Planungsstudio ein, in dem Wohnträume in die Realität umgesetzt werden.

Einzigartiger Einkaufsbummel

Doch einzigartig sind die Pasing Arcaden nicht nur auf Grund der hervorragenden Lage und dem vielseitigen Sortiment – auch der hohe Qualitätsanspruch, die moderne Architektur und der gelebte Servicegedanke verleihen dem Vier-Sterne-Shoppingcenter einen Wohlfühl-Charakter, der zum Stöbern, Genießen und Verweilen einlädt.

Die Pasing Arcaden ermöglichen einen stressfreien und vor allem effizienten Einkaufsbummel, der den Alltag aller Kundinnen und Kunden dank individueller Beratung, kurzer Wege und großer Markenvielfalt zu jeder Jahreszeit erleichtert.

Adresse: Pasinger Bahnhofsplatz 5, 81241 München

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9.30 bis 20 Uhr

Telefon: 089 / 28 85 17 55 00