Weniger Work und mehr Life

Ein Neuburger Handwerksbetrieb sucht Fachkräfte und bietet völlig neue Ideen

Vier-Tage-Woche, Festgehalt für alle Mitarbeiter, kaum Überstunden, flexible Arbeitszeiten sowie eine betriebliche Altersvorsorge sind nur einige Punkte, die der Unternehmer Michael Segeth bieten kann.

Die Firma Elektrotechnik Segeth GmbH bietet flexible Arbeitszeiten innerhalb der vier-Tage-Woche, somit ist freitags zumeist frei. „Hochmotivierte Mitarbeiter leisten in den vier Tagen mehr als unmotivierte in fünf“, so der Firmeninhaber. Dazu überschreite die tägliche Arbeitszeit selten 8 Stunden. Eine Anhäufung von Überstunden, die irgendwann wieder abgefeiert werden müssen, gibt es nicht. Weiterhin erhalten alle Mitarbeiter ein Festgehalt anstatt einer Bezahlung nach den geleisteten Arbeitsstunden.

Weitere Anreize stellen ein 13-tes Monatsgehalt, eine betriebliche Altersvorsorge, die betriebliche Krankenversicherung (private Krankenzusatzversicherung), sowie die Möglichkeit zum Homeoffice dar.

Bestmögliche Rahmenbedingungen, die familiäre Atmosphäre sowie das herausragende Betriebsklima – viele Gründe, die Fachleute dazu bewegen könnten, sich bei Michael Segeth zu bewerben.

Die Anlagenmontage auf dem Dach, die Installation von Stromspeichern, intelligente Steuerungen für E-Mobilität sowie Elektroinstallationen, dies sind die verschiedenen Arbeitsbereiche der Firma Elektrotechnik Segeth GmbH.

Die Firma bietet auch chancenreiche Ausbildungsplätze an: Es sind derzeit noch Azubis für 2022 und 2023 gesucht.

