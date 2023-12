Messe JAGEN UND FISCHEN in Augsburg

Vom 12. bis 14. Januar 2024 präsentiert sich in Augsburg wieder die JAGEN UND FISCHEN, Süddeutschlands beliebteste Messe für Jäger, Fischer und Naturliebhaber.

In diesem Jahr heißt das Motto der JAGEN UND FISCHEN: „Natur erleben“. Der neue Slogan legt den Fokus der beliebten Messe auf die unmittelbare Verbindung zwischen Mensch und Natur und betont die Bedeutung des Zusammenspiels von Jagd, Fischerei und der Umwelt.

Die beliebte Publikumsmesse, die den Saisonauftakt in Augsburg darstellt, bietet Besucherinnen und Besuchern ein einzigartiges Erlebnis, denn sie bringt die Schönheit der heimischen Natur mit ihren Wäldern, Flüssen, Seen und Tieren in zahlreichen Sonderschauen näher.

Ausstellungsbereich Fischen: Zahlreiche Highlights für Angelinteressierte

So lockt die Erlebniswelt Fischen, die vom Fischereiverband Schwaben e.V. und der Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben gemeinsam liebevoll gestaltet und betreut wird, nicht nur Anglerinnen und Angler an, sondern ist für Naturbegeisterte grundsätzlich interessant.

Denn, so Thomas Lechner, Geschäftsführer des Fischereiverbands Schwaben e.V.: „Wir ermöglichen es den Besuchern, heimische Fische und Krebse hautnah in zahlreichen Aquarien zu entdecken. Darüber hinaus veranschaulichen die vielen Exponate auf der großen Ausstellungsfläche zum Thema Fischerei im Klimawandel diese aktuelle Thematik.“

Speziell an Kinder wendet sich auf der Messe übrigens die Bayerische Fischerjugend, die diesen das Hobby und die Wichtigkeit des Angelns näher bringen möchte.

Foto: Messe Augsburg

Ein weiteres Programmangebot der Messe JAGEN UND FISCHEN 2024 ist das Anglerforum in Halle 1, das zum gegenseitigen Austausch und Vernetzen mit Angler-Profis allen Interessierten zur Verfügung steht. Hier geht es beispielsweise um Salmonidenangeln, Flußkrebse und modernes Fliegenfischen.

Und: Augsburg ist erneut Austragungsort der internationalen Süddeutschen Hallen-Meisterschaft im Castingsport, den die beiden Landesfischereiverbände Baden-Württemberg und Bayern in Halle 1 organisieren. Castingsport ist eine Präzisions- und Weitwurfsportart, bei der mit Angelgeräten Wurfbewegungen wie beim richtigen Angeln nachgeahmt werden und so versucht wird, das Köderimitat so präzise wie möglich auf das Ziel oder so weit wie möglich zu werfen.

Ausstellungsbereich Jagd: Marktplatz für passionierte Jäger und Naturliebhaber

Der zweite Schwerpunkt der Messe stellt die Erlebniswelt Jagd in Halle 2 dar. Die Jägervereinigung Augsburg ermöglicht dort den Besucherinnen und Besuchern, den heimischen Wald und seine Tiere zu erkennen, zu entdecken und zu erleben.

Darüberhinaus bietet der Bayerische Jagdverband e.V. auf dem Jägerforum inhaltlich wertvolle Themen zur Weiterbildung. Dazu zählen die Jungwildrettung durch Drohneneinsatz, praktische Erfahrungen im Wildgänsemanagement oder die Rolle und die Zukunft des Wolfs in Bayern.

„Mit einem gemeinsamen Auftritt werden die örtliche Jägervereinigung und der Landesjagdverband dabei die Rolle der bayerischen Jägerinnen und Jäger als Experten für Natur verdeutlichen und dem Messe-Publikum ihre Arbeit als anerkannter Naturschutzverband erläutern“, fasst BJV-Präsident Ernst Weidenbusch zusammen.

Foto: Messe Augsburg

Tierisch geht es in Halle 3 zu, denn hier erwarten die Besuchenden Jagdgebrauchshunde - präsentiert in täglichen Pfostenschauen durch den Jagdgebrauchshundeverein Augsburg e.V. Auf dem Freigelände zeigen dagegen Greifvögel ihr Können. Der Deutsche Falkenorden informiert außerdem über Falken.

Hochkarätige Aussteller & Rahmenprogramm für Klein und Groß

Jagen und fischen hat aber auch mit essen und genießen zu tun. Deshalb zeigen die Showküchen Fisch und Wild, wie diese regionalen, fairen und nachhaltigen Produkte verarbeitet werden können, angefangen beim Zerwirken des Tieres bis hin zum fertigen Gericht oder dem Filetieren und Zubereiten von Fisch. Die Köstlichkeiten aus heimischen Gewässern probieren können Besuchende dann beim Sportfischereiverein Ortlfingen und Umgebung e.V., der schmackhafte Gerichte mit Fisch anbietet.

Mit diesen vielen Angeboten und Programmpunkten sowie zahlreichen etablierten, aber auch neuen Ausstellerinnen und Ausstellern bietet die Messe JAGEN UND FISCHEN 2024 vom 12. bis 14. Januar in Augsburg nicht nur Neulingen, sondern auch langjährigen Besucherinnen und Besuchern, Expertinnen und Experten der Branche sowie allen Natur- und Outdoor-Enthusiasten ein faszinierendes Erlebnis.

Mehr zum Programm der JAGEN UND FISCHEN 2024.

Öffnungszeiten:



Freitag, 12. Januar 2024: 9.30 - 18.00 Uhr



Samstag, 13. Januar 2024: 9.30 - 18.00 Uhr



Sonntag, 14. Januar 2024: 9.30 - 17.00 Uhr

Der Vorverkauf ist bereits gestartet und wer langes Anstehen an den Kassenhäuschen vermeiden will, kann sich hier bequem online sein Ticket kaufen.