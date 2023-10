Was am 22. Oktober 2023 beim Königsmarkt geboten ist

Am Sonntag, 22. Oktober 2023, findet der zweite Königsmarkt in Königsbrunn statt. Warum er heuer zwei Wochen später stattfindet, lesen Sie hier:

Der ein oder andere mag sich schon gewundert haben, denn eigentlich hätte der Königsbrunner Königsmarkt im Herbst wie gewöhnlich am zweiten Oktober-Sonntag stattfinden sollen. Doch Befürchtungen, dass der zweite Markt des Jahres gar ausfallen könnte, sind vollkommen unberechtigt! Der einfache, aber triftige Grund für die Terminverschiebung: Die Wahl am Sonntag, 8. Oktober, kam dazwischen. Deshalb musste man umdisponieren und das beliebte Markttreiben findet ausnahmsweise zwei Wochen später, diesen Sonntag, 22. Oktober, statt.

Königsmarkt Königsbrunn 2023: Markttreiben und offene Geschäfte

Alle Königsbrunnerinnen und Königsbrunner sowie Gäste von auswärts sind wieder eingeladen, die zahlreichen Stände in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße zu besuchen. „Schauen, bummeln und genießen“ – so lautet auch heuer die Devise für die Marktbesucherinnen und -besucher. Die Fieranten warten mit einer bunten Vielfalt an Nützlichem, Dekorativem, Leckerem und Informativem auf. Ob Lederwaren, Schmuck, Gewürze, Obst, Gemüse, Kleidung oder Deko- und Haushaltswaren – bei der großen Warenvielfalt fällt die Wahl schwer.

Der Königsmarkt in Königsbrunn bietet viele Möglichkeiten für ein geselliges Schwätzchen. Foto: Anke Maresch

Und falls auch der kleine und der große Hunger mitgekommen sind, liefert der Königsbrunner Königsmarkt auch hierfür passende Möglichkeiten. Zahlreiche Stände locken mit herzhaften und süßen Speisen. Hat man sich eine heiße Bratwurst, ein paar gebrannte Mandeln oder ein Stückchen Kuchen schmecken lassen, kann man wieder voller Konzentration den Shoppingbummel weiterführen.

Neben den Fieranten beteiligen sich auch die umliegenden Geschäfte am Marktsonntag. Sie öffnen ihre Türen von 11 bis 16 Uhr.

Gute Erreichbarkeit durch Straßenbahnlinie 3

Auch dieses Mal wird wieder der Ersatzstandort nördlich des Kreisverkehrs vor St. Ulrich genutzt, um die Standreihen aufzubauen. Der Marktstandort ist zudem von der Endhaltestelle „Königsbrunn Zentrum“ der Straßenbahn Linie 3 zu Fuß erreichbar, sodass auch Besucherinnen und Besucher von auswärts ganz problemlos zum Königsbrunner Königsmarkt kommen können. Geöffnet ist der Markt von 10 bis 18 Uhr. Die Stadt Königsbrunn freut sich auf ein fröhliches Markttreiben und viele Gäste!

Lesen Sie dazu auch

Königsmarkt Königsbrunn 2023: Öffnungszeiten, Straßensperrungen & Co.

Wann?

Sonntag, 22. Oktober 2023,

10 bis 18 Uhr

Geöffnete Geschäfte im Marktbereich: 11 bis 16 Uhr

Wo?

Bürgermeister-Wohlfarth-Straße nördlich des Kreisverkehrs vor St. Ulrich bis zur Heidestraße

Bitte beachten Sie:

Es findet aus verkehrstechnischen Gründen kein Flohmarkt statt!

Straßensperrungen:

Es gibt eine Vollsperrung zwischen dem Kreisverkehr Bürgermeister-Wohlfarth-Straße/Königsallee und Heidestraße sowie an allen Einmündungen der Seitenstraßen in diesem Bereich. Die Umleitungen sind ausgeschildert!