Alles für den Schulanfang

Süßer Start? Alternative Ideen für die Zuckertüte

Schon der Name verführt: Zuckersüßes für die Zuckertüte. Aber bitte nicht nur. Nicht selten bekommt so mancher Erstklässler zur Einschulung eine ganze Batterie an großen und kleinen Schultüten. Wir haben eine kleine, sinnvolle Auswahl an Geschenken, die Eltern oder Verwandte in die Zuckertüte packen können. Als bunter Mix in der Tüte eignen sich klassische Schulsachen wie Stifte, spannende Bücher oder auch ein Malkasten. Außerdem bei Kids beliebt sind Freundschaftsbücher, Schlüsselanhänger, Lesezeichen, Reflektoren für Tornister und Jacke, coole Brotdosen und Trinkflaschen – oder auch die erste Armbanduhr.

Ein prima Geschenk, über das sich jedes Kind freut: gemeinsame Zeit mit Mama, Papa oder den Großeltern. Warum also nicht einen Gutschein für die Kletterhalle, das Kino oder eine spannende Familienführung in der Lechstadt in die Schultüte packen und dann gemeinsam mit dem Kind einlösen?

Schulwegplan und Fahrpläne

Am Dienstag beginnt für 1260 Kinder im Landkreis Landsberg ihre Schulzeit. Der Schulweg ist für Erstklässler meist der erste Schritt zur Selbstständigkeit. Im Schulwegplan, der vom Ordnungsamt der Stadt Landsberg gemeinsam mit der Polizei erarbeitet wurde, sind Fußgängerüberwege, Unterführungen, Fußgängerampeln, Schulweghelferüberwege und der günstigste Schulweg eingetragen (www.landsberg.de).

Die Fahrpläne der Landsberger Verkehrsgemeinschaft (LVG) informieren über Verbindungen zu unterschiedlichen Standorten. Das Gesamtangebot der Linien des öffentlichen Verkehrs gibt es im Internet unter www.lvg-bus.de (pm)