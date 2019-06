Anzeige

Familienfest im Süpark am 22. Juni

Aufregendes Rahmenprogramm, tolle Aktionen und mehr – ein Tag für Jedermann!

Am 22. Juni findet von 11 bis 17 Uhr zum sechsten Mal das Familienfest im Neuburger Südpark statt. Im Auftrag der berlinovo, dem Verwalter des Südparks 1, hat der Stadtmarketingverein wieder einen Tag für Groß und Klein organisiert. Viele Geschäfte haben sich dafür tolle Aktionen einfallen lassen und ein attraktives und abwechslungsreiches Rahmenprogramm lädt zum Verweilen ein. Egal ob Kinderschminken, Live-Musik, Rätselspaß, Tanzauftritte, Verköstigungen oder Hüpfburg – an diesem Tag ist wirklich für jeden etwas geboten!

Das bunte Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm des Familienfestes ist neben Tanzauftritten der TSV Fun Group und der Sommertanzgruppe Fame Step auch musikalisch gut besetzt: Die Gruppe „chicSHock“ sorgt am Vormittag für rockige Stimmung im Südpark. Am Nachmittag um 15.30 Uhr geht es dann weiter mit dem Auftritt von der Neuburger Musikgruppe „cloud7“. Highlight für die kleineren Besucher ist mit Sicherheit wieder „Ronald McDonald“. Gegen 14.00 Uhr präsentiert er seine Zaubershow auf der Aktionsbühne.

Entspannt einkaufen gehen

Natürlich soll das Einkaufen an diesem Tag nicht zu kurz kommen. Deshalb können die Kinder mit dem Neuburger Traumtheater von 11 bis 17 Uhr basteln oder sich das Gesicht beim Kinderschminken verzaubern lassen, während Mama und Papa entspannt im Südpark einkaufen. Tolle Preise gibt’s übrigens wieder beim Rätselspaß zu gewinnen! Es gilt insgesamt elf Buchstaben in verschiedenen Geschäften zu finden, um das Lösungswort zu erhalten und an der Verlosung teilzunehmen. Es gibt Geschenkkörbe, tolle Gutscheine und vieles mehr zu gewinnen. Um dem erhöhten Verkehrsaufkommen am Veranstaltungstag entgegen zu wirken, bitten die Organisatoren die Besucher, bestenfalls zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Veranstaltung zu besuchen. Das Familienfest wird am 22. Juni zu einem wahren Einkaufserlebnis! Einkaufen, Aktionen in den Geschäften, ein vielseitiges Rahmenprogramm und eine riesige Hüpfburg für Kinder, worin sie springen, hüpfen und rutschen können, sorgen nicht nur für Spiel und Spaß, sondern präsentieren den Südpark auch von einer besonderen Seite!

Text: Stadtmarketing-ND/oH