Nutzerumfragen

Fragen und Antworten

Worum geht es?

Bei der Weiterentwicklung unserer digitalen Produkte ist uns wichtig, dass die Wünsche und Bedürfnisse unserer Leser im Fokus stehen. Daher holen wir regelmäßig Feedback zu bestehenden Produkten und neuen Ideen ein. Mit der Anmeldung bei uns können auch Sie regelmäßig Einladungen zu Umfragen und Interviews bekommen. Dabei geht es in den Umfragen und Interviews immer um die Nutzung unserer Apps oder Webseite.

Was passiert, wenn ich mich anmelde?

Wenn Sie sich anmelden, erhalten Sie per E-Mail Einladungen zu Umfragen oder Interviews. Diese beziehen sich immer auf die Produkte der Presse-Druck- und Verlags-GmbH. Ihr Feedback fließt somit direkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein.

Wie oft erhalte ich Online-Umfragen oder Einladungen zu Interviews?

Die Häufigkeit kann sehr unterschiedlich sein. Voraussichtlich werden Sie aber nicht häufiger als einmal im Monat eine Einladung erhalten.

Wie läuft eine Umfrage oder ein Interview ab?

Bei einer Online-Umfrage senden wir Ihnen einen Link, über den Sie ganz einfach an einer Umfrage teilnehmen können.

Auch kommt es vor, dass wir ausführlicheres Feedback zu unseren Produkten benötigen. Dann versenden wir Einladungen zu Interviews. Wenn Sie per E-Mail eine Einladung zu einem Interview erhalten und uns auf diese Mail dann antworten, dass Sie teilnehmen, nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf und klären, wo und wann das Interview genau stattfinden kann.

Ein Interview dauert in der Regel ca. Minuten. Inhaltlich werden in einem Interview Fragen zu Ihrer Nutzung zu einem Produkt gestellt und es kann Ihnen ein Prototyp gezeigt werden, zu dem wir Ihre Meinung einholen möchten. In jedem Fall können Sie in einem Interview nichts falsch machen, denn Ihre persönlichen Erfahrungen und Meinung sind für uns interessant und möchten nicht Sie, sondern unsere Produkte testen.

Als Interview-Teilnehmer erhalten Sie nach der Teilnahme ein Dankeschön von uns.

Was habe ich von der Teilnahme?

Ihr Feedback fließt direkt in die Neu- und Weiterentwicklung unserer Produkte ein. Außerdem erhalten Teilnehmer von Interviews ein Dankeschön, das beispielsweise in Form eines Gutscheins ausgehändigt wird.

Kann ich mitmachen, obwohl ich kein Abonnement besitze?

Auf jeden Fall. Für uns ist nicht nur das Feedback von Abonnentinnen und Abonnenten interessant, sondern von allen Leserinnen und Lesern.

Was passiert mit meinen Daten?

Ihre E-Mail-Adresse und Ihre angegebenen Daten werden ausschließlich im Rahmen der Einladungen zu Nutzerbefragungen genutzt. Die Daten, die wir abfragen, benötigen wir, um Ihnen passende Einladungen zu Umfragen oder Interviews senden zu können. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und wir nutzen Ihre Anmeldung nicht, um Werbung zu versenden. Die Datenschutzhinweise können Sie hier einsehen: www.augsburger-allgemeine.de/datenschutz/

Ist die Teilnahme an einer Umfrage freiwillig?

Ja, die Teilnahme an Umfragen ist immer freiwillig. Wenn Sie einmal keine Zeit finden an einer Umfrage teilzunehmen, ist dies kein Problem. Wir freuen uns jedoch immer über Ihr Feedback.

Was mache ich, wenn ich keine Einladungen mehr erhalten möchte?

Wenn Sie sich von den Nutzerumfragen abmelden möchten, klicken Sie auf den Abmelde-Link, der sich am Ende jeder Einladungs-E-Mail befindet.