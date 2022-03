Definition, Symptome, Ursachen: Was ist eine Aphasie?

Bruce Willis beendet krankheitsbedingt seine Karriere. Er leidet an einer Aphasie. Welche Symptome und Ursachen eine solche Krankheit haben kann.

Wegen einer Aphasie beendet Action-Star Bruce Willis mit 67 Jahren seine Schauspielkarriere. "Als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme erlebt hat, und dass bei ihm vor kurzem eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt", teilte seine Familie mit. Die Ankündigung kam für die Öffentlichkeit überraschend. Bis zuletzt stand Willis pausenlos vor der Kamera. Tatsächlich können Aphasien aber – wie ihre Ursachen – schnell auftreten.

Was ist die Definition einer Aphasie?

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie definiert Aphasien folgendermaßen: "Aphasien sind erworbene Sprachstörungen infolge von Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Die Störungen betreffen – wenn auch meist mit unterschiedlicher Gewichtung – alle expressiven und rezeptiven sprachlichen Fähigkeiten, also Sprechen und Schreiben ebenso wie auditives Verstehen und Lesen." Erworben bedeutet, dass Patientinnen und Patienten im Laufe ihres Lebens erkranken. Expressive Fähigkeiten sind die Möglichkeiten einer Person, sich auszudrücken. Rezeptive Fähigkeiten betreffen die Wahrnehmung von Sprache – in Form von gesprochener Sprache oder als geschriebener Text.

Nach Angaben des Deutschen Bundesverbands für Logopädie können die Lautstruktur, der Wortschatz, die Bedeutung und der Satzbau in unterschiedlichen Maße beeinträchtigt sein. Es ist möglich, dass Erkrankte gesprochene Sprache oder Texte schlechter verstehen, aber auch, dass sie sich selbst schlechter ausdrücken können. Patientinnen und Patienten können diese Fähigkeiten bei schweren Erkrankungen fast vollständig verlieren.

Welche Formen der Aphasie gibt es und welche Symptome haben sie?

Fachleute unterscheiden verschiedene Formen von Aphasien nach einzelnen Syndromn. Bei der Globale Aphasie, einer besonders schweren Form, geben Betroffene beispielsweise wiederkehrende Silbenfolgen wie "de de de" oder zusammenhangslose Wörter und Floskeln von sich, wie es von dem Logopäden-Verband heißt. Bei der Wernicke Aphasie können Erkrankte zum Beispiel verschränkte Sätze wiedergeben oder einzelne Satzteile doppelt aussprechen. Die Broca Aphasie ist geprägt durch fehlerhafte Grammatik. Als leichteste Beeinträchtigung wird die Amnestische Aphasie betrachtet, bei der leichte Wortfindungsstörungen auftreten. Außerdem gibt es weitere Sonderformen der Aphasie.

Welche Ursachen hat eine Aphasie?

Laut dem Logopädenverband sind Hirnschädigungen Ursache einer Aphasie. In vier von fünf Fällen sind die Ursache von Aphasien bei Erwachsenen Durchblutungsstörungen wie Schlaganfälle. Die Erkrankung kann aber auch Folge eines Schädelhirntraumas, von Tumoren oder Entzündungen des Gehirns sein. In Deutschland erkranken nach einer Schätzung jährlich 80.000 Menschen infolge eines Schlaganfalls an einer Aphasie.

Ist eine Aphasie heilbar?

Bei mehr als einem Drittel der Erkrankten bildet sich die Aphasie nach Angaben des Logopäden-Verbands nicht vollständig zurück. Allerdings gibt es Therapien zur Behandlung der Krankheit. Dabei sollen die sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten der Patientinnen und Patienten verbessert werden, sodass sie aktiv am sozialen Leben teilhaben können. Logopädinnen und Logopäden verbessern das Sprachverständnis sowie Ausdrucksvermögen und modifizieren Fehler in der Behandlung. Dabei werden auch Rollenspiele und Dialogtraining eingesetzt sowie Angehörige einbezogen. (AZ)