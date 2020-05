00:32 Uhr

Die Krise im Zusammenhang mit der Schließung von Kindergarten und Schule ist für die Gemeinde eine große Herausforderung. Grob berichtete, dass mit der stufenweisen Öffnung der Notbetreuung nun ein erster Schritt in Richtung Normalität getan sei. Noch sei die Finanzierung der Ausfallzeiten nicht eindeutig geklärt, wichtig sei aber die Entlastung der Eltern. „Tatsächlich ist in unserer Satzung so ein Fall – also Zeiten, in denen Kinder zwar angemeldet sind, aber den Kindergarten nicht besuchen dürfen – nicht vorgesehen.“ Daraus entstandene Defizite seien im Haushalt zum Teil bereits eingeplant. Außerdem habe der Freistaat Entlastung zugesagt. Grob lobte die Unterstützung der Erzieherinnen und das große Engagement der Lehrerinnen der Grundschule, die praktisch aus dem Stand heraus ein Heimschulprogramm auf die Beine gestellt hätten.

Bemerkenswert sei auch die Bereitschaft der Feuerwehr gewesen, die schnell reagiert habe und Einkaufsdienste für diejenigen, die jetzt nicht mehr selbst einkaufen gehen können, organisiert hätte.

Bürgermeister Wolfgang Grob informierte die Räte über den Antrag auf eine gehobene, wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten von Misch- und Niederschlagswasser in den Augraben, den Graben zur Zusam und die Zusam. In zwanzigjährigem Abstand werden dafür die Kapazitäten der Kanäle im Gemeindegebiet überprüft. Damit sollen Hochwassergefährdungen und drohende Überlastungen entdeckt und Beschädigungen der ableitenden Gräben durch Starkregenereignisse verhindert werden. Im Gebiet Zusamaltheim sind durch die nachträglich erschlossenen Baugebiete, vor allem das „Alte Ried“, verschiedene Prüfungsfristen entstanden. Nun wurde ein neuer Antrag erstellt, der alle im Hauptort Zusamaltheim bestehenden Gebiete auf einen Nenner bringt. Grob sagte, der Plan zeige deutlich, dass die Entscheidung für die Ableitung des Baugebiets „Obere Dorfstraße“ über eine neu geschaffene Führung südlich Zusamaltheims mit dem Regenrückhalt bei den alten Brunnen richtig gewesen sei. (wela)

