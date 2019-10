00:31 Uhr

Alpenländische Klänge rund ums Krankenhaus

Die Aschberger Alphornbläser musizierten im Eingangsbereich des Wertinger Kreiskrankenhauses. Seit fünf Jahren gibt es mittlerweile die Reihe „Kunst tut gut“

Bei herrlichem Herbstwetter feierte die Kleinkonzert-Reihe „Kunst tut gut“ am Wertinger Kreiskrankenhaus ein kleines Jubiläum: Fünf Jahre gibt es die Veranstaltung mittlerweile. Dazu gab es eine Open-Air-Veranstaltung: Die Aschberger Alphornbläser bescherten den Zuhörern vor dem Eingangsbereich der Klinik eine klanggewaltige Darbietung. Der Wertinger Arthur Richert, einer der Instrumentalisten dieses eigentlich in der Bergwelt beheimateten Instrumentes, gab dem Publikum fachkundige Erläuterungen zum Instrument und dessen Einsatz. Der mächtige dreistimmige Klang erfüllte 30 Minuten lang das ganze Areal und beeindruckte die Zuhörer von Jung bis Alt.

Die Veranstaltungsreihe „Kunst tut gut“ fand erstmals im Herbst 2014 im Foyer der Wertinger Klinik statt. Jeweils am ersten Sonntag des Monats von 14.30 bis 15 Uhr bereiteten verschiedenste Künstler den Gästen und Patienten ein musikalisches Geschenk und belebten das heimatliche Krankenhaus. „Musik verändert Menschen, nimmt den Zuhörer in eine harmonische Welt mit und trägt dazu bei, Betrübliches zu vergessen.“ Diese Erfahrung hat Dr. Frieder Brändle immer wieder gemacht.

Der Chirurg und Oberarzt des Wertinger Krankenhauses ist der Initiator der Veranstaltungsreihe und leidenschaftlicher Musiker. Er hält an diesem Projekt fest, weil durch Musik seiner Meinung nach eine gute Atmosphäre in die Räume des Krankenhauses kommt. „Der Charakter eines Hauses, in dem es um Leid und Krankheit geht, wird durch Musik positiv beeinflusst.“

Seit drei Jahren finden die kleinen Konzerte in den Monaten von Oktober bis Mai im Untergeschoss des Krankenhauses im Speisesaal statt. Hier findet sich nach Ankündigung in der lokalen Presse ein begeistertes Publikum ein. Der Eintritt ist jeweils frei.

Tatkräftige Unterstützung für die Programmgestaltung kommt bei vielen Konzerten durch die Musikschule Wertingen. Karolina Wörle organisiert in verlässlicher Weise an den „Nicht-Ferien-Sonntagen“ seit Jahren Ensembles ganz unterschiedlicher Alters- und Leistungsstufen, die hier ihren Beitrag leisten.

Das nächste Konzert findet am Sonntag, 3. November, statt. Dann ist der Wertinger Chor „Good News“ im Wertinger Krankenhaus zu hören. (pm)