Asbach feiert sein Ottilienfest

Am 6. September findet ein Gottesdienst statt

Es gibt einen Grund zu feiern: am Sonntag, 6. September feiert Asbach das Kirchenpatroziniumsfest der heiligen Ottilie. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr an der neu erstellten Ottilienkapelle auf dem gleichnamigen Ottilienberg im Wald bei Asbach – natürlich nach den geltenden Hygienevorschriften. Pater Tomasz Wesolowski feiert mit den Gläubigen vor der Kapelle den Wallfahrtsgottesdienst. Die Vereine nehmen mit ihren Fahnen beim Einzug mit der Musikkapelle Osterbuch teil.

Die Ottilienwallfahrt zu Asbach wird als älteste in der Umgebung von Wertingen angesehen. Urkundlich erwähnt wurde sie 1369, vor 650 Jahren, als Albrecht zu Buch vier Jauchert Holzmark zugunsten der Wallfahrt hinterließ. Der Standort der Ottilienkapelle wurde damals „in der Schlau zu Rieblingen“ bezeichnet. Um 1750 erreichte die Wallfahrt ihren Höhepunkt. Weil die Kapelle am Ottilienberg und die Magnuskapelle im Orts Asbach baufällig waren, wurden beide im 18. Jahrhundert abgebrochen und 1785 im Ort das Ottilienkirchlein erbaut. Nun wurde vor kurzer Zeit durch einen Asbacher Gönner auf dem Ottilienberg wieder eine Kapelle erbaut, wo man am Sonntag 6. September die Wallfahrt zur heiligen Ottilie abhält. (fk)