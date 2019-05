19:29 Uhr

Bald feiern Tausende auf dem Wertinger Volksfest

Wertingen fiebert einem Spektakel entgegen. Ab dem 23. Mai wird auf dem Festgelände an der Industriestraße beim Volksfest gefeiert.

Schilder in der Zusamstadt weisen seit einigen Tagen darauf hin: Auch in diesem Jahr findet wieder das beliebte Wertinger Volksfest statt. Die Dirrmeierwiese an der Industriestraße ist dann wieder Treffpunkt an zwei Wochenenden für Jung und Alt. Das erste verlängerte Fest-Wochenende geht vom 23. bis 26. Mai, das zweite „Wochenende“ von Mittwoch, 29. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, über die Bühne.

Es gibt auch einen Blasmusikcup

Neben dem bewährten Seniorennachmittag am 1. Juni gibt es auch den Blasmusikcup für Orchester aus der Region. Dass es bald losgeht, ist in der Industriestraße deutlich zu sehen. Dort wurde in diesen Tagen bereits das große Festzelt aufgestellt. Die Wertinger Zeitung sucht beim Volksfest zusammen mit Festwirt Werner Schmid auch die Miss und den Mister Zusamtal. (fk)

