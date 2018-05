vor 19 Min.

Chor „Saitenwind“ feiert 20 Jahre

Die Musiker haben sich weiter entwickelt

Ein besonderes Konzert gibt der Binswanger Chor „Saitenwind“ Das Konzert findet am Samstag, 30. Juni, um 20.30 Uhr auf dem Binswanger Dorfplatz statt.

Alles begann 1998, als sich der Binswanger Singkreis unter der Leitung von Willy Mück in „Saitenwind“ umbenannte. Die Lieder des Chores hatten sich in den Jahren zuvor immer mehr verändert. Sang man Mitte der 90er noch hauptsächlich kirchliche Lieder für Gottesdienste, Hochzeiten oder Taufen, so mischten die Binswanger von Zeit zu Zeit immer mehr Pop- oder sogar leichte Rockstücke mit dazu. Aber auch Volksmusik oder Schlagerstücke fanden bei Saitenwind ihren Platz. Im Jahr 2000 folgte dann ein erstes eigenes Konzert in der Binswanger Synagoge.

Mittlerweile sind 20 Jahre vergangen. Die inzwischen auf sechs Konzerte angewachsene Konzertreihe, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, war schnell ausverkauft. Auch die Anzahl der Sängerinnen - und Sänger hat sich mehr als verdoppelt. Mittlerweile sind es mit der fünfköpfigen Band an die 50 Mitglieder. Neben einigen Binswangern, sind auch etliche Sänger aus den umliegenden Gemeinden zum Chor dazugekommen, die diesen sehr bereichern.

Nachdem für die Konzerte im April und Mai die Karten schnell vergriffen waren, hat sich das Team um Chorleiter Willy Mück dazu entschlossen, ein zusätzliches „Open-Air-Konzert“ durchzuführen. Und für dieses Freiluft-Konzert haben sich die Saitenwindler noch einige Besonderheiten einfallen lassen. Karten für das „Open-Air“ sind bei Schreibwaren Gerblinger in Wertingen erhältlich. (pm)