vor 56 Min.

Der neue Wächter ist übergeben

Ein neues Werk steht in der Birnenallee

Bildhauer Norbert Zagel übergab jetzt offiziell seine Auftragsarbeit an Bürgermeister Willy Lehmeier – eine Skulptur aus zusammengeschweißten Stahlblechen, die bei näherer Betrachtung eine menschliche Gestalt erkennen lässt und als Wächter für die Birnbäume zwischen Hohenreichen und Possenried stehen soll. Der kulturelle Weg geht auf eine Initiative des Bildhauers Herbert Dlouhy vor einem Jahr zurück. Er selbst ist mit vier Skulpturen vertreten, die er der Stadt gestiftet hat. Einzigartig dabei ist die Kombination zwischen Kunst und Natur. Bäume sind für Dlouhy etwas Besonderes, Begleiter fürs ganze Leben. Mit dem neuen Kunstprojekt will er in der Birnenbaum-Allee verhindern, dass die Natur zerstört wird. Deshalb sollen „Wächter“, Skulpturen aus Holz und Stahl, den 50 jungen und alten Birnbäumen, zur Seite gestellt werden (wir berichteten). Für Norbert Zagel vom Eggel-Hof bei Biberbach ist die Wächterskulptur nicht die erste Arbeit. Bekannt geworden ist er hier durch seine „Riedgucker“, die am Skulpturenweg an einer Wegkreuzung im Donauried stehen. Seine aktuelle Arbeit „Wächter“ reiht sich ein in die vorhandenen fünf Plastiken von Herbert Dlouhy und Bert Meinen. Mit auf dem Foto ist Betriebshofleiter Hannes Deisenhofer. (bäs)

