Ein kleines Dorf mit viel Engagement von jungen Leuten

Leonhard Wengert (Zweiter von links) leitet den Verein JURA, der in Bocksberg die Jugendhütte betreibt. Bei der Jubiläumsfeier gab es lobende Worte von Altbürgermeister Georg Keis (von links) sowie den stellvertretenden Bürgermeistern Hermann Jäckle und Helmut Bartsch.

In Bocksberg gibt es seit zehn Jahren einen Verein, der die Jugendhütte betreibt. Jetzt wurde Jubiläum gefeiert

Von Konrad Friedrich

„Auf unsere Jugend ist Verlass.“ Dies waren die Worte von Drittem Bürgermeister Hermann Jäckle bei der offiziellen Feier zum zehnjährigen Bestehen des Vereins JURA am vergangenen Wochenende. Seit der Gründung im Jahr 2008 habe es nie Beanstandungen, geschweige denn Ärger mit den Jugendlichen gegeben, betonte Jäckle. Die mittlerweile 44 Mitglieder seien ein wichtiger Bestandteil im Dorfleben. Jäckle dankte dem neuen Vorsitzenden Leonhard Wengert und überreichte ihm im Namen der Gemeinde ein Geschenk.

Es ist nun zehn Jahre her, seit der Jugendverein JURA Bocksberg e.V. gegründet wurde. Aus diesem Anlass lud der Verein alle zu einer kleinen Feier in die Jugendhütte ein. Am Nachmittag gab es für die Kinder eine Hüpfburg, während die Großen bei Kaffee und Kuchen zusammen saßen. Zum offiziellen Teil der Feier konnte Wengert auch Zweiten Bürgermeister Helmut Bartsch, Altbürgermeister Georg Keis, Gemeinderäte, Ortsvereine und viele Besucher willkommen heißen.

In seiner Ansprache dankte Wengert dem Altbürgermeister Georg Keis für sein Engagement. Er hatte die Gründung des Jugendvereins und den Bau der Jugendhütte maßgeblich unterstützt. Vor zehn Jahren wurde der Grundstein gelegt, ein Treffpunkt mitten im Dorf für die Jugendlichen, so Wengert. Ein Bereich, der den Jugendlichen viele Freiheiten eröffnet, aber anderseits auch Verantwortung bedeutet. „Verantwortung für unser Domizil und für die Jugendlichen und jungen Menschen, die sich hier treffen.“

Das größte und wohl auch langwierigste Projekt des Jugendvereins wurde gleich ein Jahr nach seinem Bestehen gestartet. Der Bau der Jugendhütte hinter dem ehemaligen Lagerhaus in Bocksberg wurde unter Leitung von Bauleiter Wolfgang Häußler in den Jahren 2009 bis 2012 erstellt. Der Vorsitzende dankte als jetziger Nutznießer dieses Projektes den damaligen Verantwortlichen, sowie allen, die sich an diesem Bau beteiligt hatten, besonders bei Gemeinderat Andreas Friegl und Wolfgang Häußler. Seit Gründung des Vereins sind davon viele Aktivitäten ausgegangen, wie der Tannenzapfenmarkt oder eine Cocktailbar bei „Rock auf der Ruine“.

Ein „Bierpongturnier“ vor der Hütte sowie eine Party mit DJ Markus Bucher rundete die Jubiläumsfeier ab.

Gegründet wurde der Jugendverein 2008. Die bisherigen Vorstände waren: Stefan Holzheuer, Markus Bucher, Michael Aumiller, Markus Friegl und seit November 2017 Leonhard Wengert.

