18.02.2020

Kriegerverein spendete 500 Euro

Gedenken und offene Worte in Osterbuch

Der Kriegersoldatenverein Osterbuch-Asbach begann das neue Jahr mit der Abendmesse für alle Verstorbenen und gefallenen Krieger, welche von Pater Tomasz gestaltet wurde. Bei der anschließenden Generalversammlung im Bürgerhaus konnte Vorsitzender Ewald Heindl 26 Mitglieder begrüßen. Der gefallenen und verstorbenen Mitglieder, insbesondere für die Kameraden Helmut Probst und Johann Wiedemann wurde in einer Schweigeminute gedacht.

Reinhold Kapfer trug den Kassenbericht vor und berichtete über eine Spende von 500 Euro an die DKMS-Stiftung. Bürgermeister Johann Gebele bedankte sich für die Aktivitäten des Vereins, für die jährliche Pflege des Kriegerdenkmals, die Teilnahmen an Wallfahrten und am Wiesenfest in Laugna und den tollen durchgeführten Kameradschaftsabend. Im Gegenzug dankte Vorsitzender Ewald Heindl für die offenen Worte des Bürgermeisters. Ein weiteres Dankeschön ging an Guido Neukirchner für die Einteilung des Bürgerhauses, wenn der Verein Dienst hat, an Georg Keis jun. für die Spende des Christbaumes am Kriegerdenkmal und das erstklassige Wildfleisch für den Kameradschaftsabend.

Die Wallfahrten für heuer stehen auch schon fest, los geht’s am Sonntag, 24. Mai, in Biberbach. Es folgen Maria-Elend und Gottmannshofen. (fk)