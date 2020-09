00:31 Uhr

Mehrere Gründe zum Feiern

Vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele Jahrzehnte in Buttenwiesens Raiffeisenbank

Gleich mehrere Gründe zum Feiern gab es bei der Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG Anfang September. Drei langjährige und 0 Mitarbeiter hatten ein „rundes“ Betriebsjubiläum. Insgesamt können Dominik Braun, Jutta Hirschbeck und Cornelia Magg auf 80 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken.

Dominik Braun hatte am 1. September mit seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Bank begonnen. Nach dem Abschluss seiner Berufsausbildung übernahm er zunächst den Bereich IT, bevor die Innenrevision zu seinem Aufgabengebiet wurde.

Jutta Hirschbeck ist seit 30 Jahren in der Bank, ebenfalls seit ihrer Ausbildung. Schon immer war der Kundenkontakt ihr Antrieb – sie war viele Jahre in der Beratung tätig und verantwortet seit einigen Jahren als Leiterin den kompletten Servicebereich in Buttenwiesen.

Die Leiterin der Vermögensberatung, Cornelia Magg, hatte im September 1980 ihren ersten Arbeitstag bei der Raiffeisenbank Unteres Zusamtal. Für 40 Berufsjahre in der Bank überreichte ihr Vorstand Robert Sauer neben einem Blumenstrauß auch eine Ehrenurkunde und eine goldene Medaille der IHK Schwaben für die langjährige Treue zu ihrem Arbeitgeber. Die Mitarbeiter und Vorstände bedankten sich bei den Jubilaren für die gute, engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit. (pm)

