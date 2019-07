00:33 Uhr

Mit einem Einser kostenlos ins Wertinger Freibad

Schüler können am Montag in den Becken auf dem Judenberg gratis schwimmen. Es reicht auch eine gute Bewertung im Zeugnis. Bademeisterin Silke Schirrmacher berichtet, dass das Verhalten einiger Badegäste aggressiver wird

Von Taisia Matwejew

Angesichts der Hitzerekorde dieser Tage kommen Scharen von Besuchern auf den Wertinger Judenberg, um sich dort im Freibad abzukühlen. Dort hält Bademeisterin Silke Schirrmacher mit ihrem Team das Freibad am Laufen. In den Becken wuselt es – Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben offensichtlich einen Riesenspaß. Auch bei Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke ist bei den Bademeistern Konzentration gefragt. Betriebsleiterin Schirrmacher schaut, dass niemand untergeht und sich auch jeder an die Regeln hält. Bei Verstößen gibt es eine Ermahnung, im schlimmsten Fall eine Konsequenz. „Ist doch nicht so schlimm“, kann man die Ertappten sagen hören, wenn sie es im Becken oder am Rand zu wild getrieben haben. Schirrmacher erklärt, warum sie auf ein konsequentes Verhalten setzt: „Wir haben diese Regeln, denn wir wollen ja, dass die Gäste am Ende des Tages glücklich und heil nach Hause gehen.“ Deshalb müsse mitunter die Einhaltung der Verbote durchgesetzt werden, „damit die Sicherheit der Leute gewährleistet werden kann“.

Die Hüterin der Wasserregeln sagt, es habe sich in der Vergangenheit ein aggressiverer Trend entwickelt. Die Achtung vor den Anweisungen der Schwimmmeister sei am Sinken. „Wenn diese früher sagten, es ist Schluss, dann war Schluss“, erinnert sich Schirrmacher. Das sei heute oft nicht mehr so. Nicht nur die Jugendlichen ignorierten hin und wieder Verbote, die sie nicht verstehen. Auch manche Erwachsene glänzten nicht in der Rolle des Vorbilds. Mitunter sei es als Frau nicht einfach, sich in solchen Fällen durchzusetzen.

Schirrmacher weiß, dass die Verhältnisse im Wertinger Freibad im Vergleich mit Großstädten grundsätzlich in Ordnung sind. Dazu trage auch das herrliche Ambiente bei. Die Bademeisterin weist auf die „wahnsinnig schöne Aussicht auf die Felder“ hin. Als Bademeisterin schätze sie dieses Umfeld. „Negatives passiert natürlich auch, aber die positiven Dinge überwiegen“, betont die Betriebsleiterin. Zum Beispiel, wenn ein Kind lange darauf hintrainiert hat, dann mutig herkommt, um das Seepferdchen zu machen. „Es ist schön, dann in Kinderaugen zu blicken, wenn sie das Seepferdchen geschafft haben“, sagt Schirrmacher.

Auf den Wiesen sind glückliche Familien zu sehen und Großeltern, die ihre Enkelkinder dabeihaben. Der Anblick erfreut auch die Bademeisterin. „Jeder Tag hat seine eigenen Kleinigkeiten, die den Beruf, dann auch schöner machen“, sagt sie. Jetzt hofft Schirrmacher, dass die Abkühlung am Montag nicht so groß wird und das Bad von anhaltenden Regenschauern verschont bleibt. Denn Einserschüler können sich am Montag, 29. Juli, im Freibad abkühlen, ohne Eintritt zu bezahlen. 2018 kam die Idee auf, Kindern bis zum Alter von 18 Jahren mit einem „Sehr gut“ im Zeugnis am ersten Ferientag einen freien Eintritt ins städtische Bad zu schenken. Viele Gäste hätten das Angebot angenommen. Schirrmacher sagt: „Uns hat das gefreut. Wir wollen den Menschen das Schwimmen näherbringen“, sagt sie. Deshalb biete das Freibad auch dieses Jahr diese Aktion am Montag wieder an.

Beim Einlass der Schüler werden die Verantwortlichen nicht so streng sein. Den Gratis-Eintritt bekommen nicht nur Schüler, die einen Einser im Zeugnis stehen haben. Auch gute Bewertungen werden mit einem kostenlosen Eintritt honoriert. Schirrmacher sagt: „Ich hoffe, dass viele mit ihrem Zeugnis kommen, um einen schönen Tag bei uns zu verbringen.“ Spaß sei im Wertinger Freibad garantiert. (mit bv)

