vor 36 Min.

Sie sind das Fundament der Dorfgemeinschaft

Der Seniorentreff Lauterbach feierte sein 15-jähriges Bestehen

Der milde Spätsommer meinte es gut mit den vielen Seniorinnen und Senioren der Pfarreiengemeinschaft Lauterbach, die sich zunächst zu einem Dankgottesdienst für 15 Jahre Gemeinschaft Seniorentreff in der Lauterbacher Pfarrkirche St. Stephan einfanden. Die milde Herbstsonne tauchte den Kirchenraum in ein goldenes Licht, als Pfarrer Mathias Kotonski in einer launigen Ansprache den Zusammenhalt, das Miteinander und Füreinander seit 15 Jahren besonders hervorhob.

Mitglieder des Seniorentreffs brachten bei den Fürbitten Gaben zum Altar, die diesen Zusammenhalt, die Freude, das Lachen und die Fröhlichkeit beim Zusammensein, aber auch das Gedenken an die älteren Menschen symbolisierten, von denen der Seniorentreff im Laufe der Jahre Abschied nehmen musste.

Nach dem Dankgottesdienst füllte sich der Saal im barocken Pfarrhof bis auf den letzten Platz. Pfarrer Klaus Ammich hieß die vielen Gäste aus allen Ortsteilen herzlich willkommen und lobte die ältere Generation als Fundament der Gemeinschaft, denn nicht nur für die Jugend muss man was tun, sondern genauso die Lebensleistung der älteren Menschen hoch schätzen. Er freue sich über das hohe Engagement der Aktiven des Seniorentreffs, jeden Monat ein sinnvolles Programm für das Treffen der Seniorinnen und Senioren auf die Beine zu stellen. Kaum eine Veranstaltung in der Pfarreiengemeinschaft und in der Gemeinde Buttenwiesen führt so viele Menschen aus den verschiedenen Ortsteilen zusammen wie der Lauterbacher Seniorentreff, war das Fazit seiner Dankadresse.

Bürgermeister Hans Kaltner schloss sich den Dankesworten an und wies in humorvollen Worten darauf hin, dass man sich ja mit 15 Jahren mitten in der Pubertät befände, was vor allem bei den legendären Theaterrollen der beiden Paare Gabi und Günter Kraus und Gerlinde Eckl mit Helmut Sauter kreativ zum Ausdruck käme.

Ansonsten hat der Seniorentreff schon längst das Stadium der Reife erreicht. Er wünschte auch im Namen des anwesenden Kulturreferenten Manfred Hartl weiterhin ein fröhliches Miteinander und bedankte sich bei Gerlinde Eckl stellvertretend für ihr Team mit einem Blumenstrauß, bei Helmut Sauter mit den gemeindlichen „Beruhigungstropfen“ aus dem Ries.

Gerlinde Eckl und Mathias Kotonski ließen dann in einer umfangreichen und stimmungsvollen Bilderschau die vielen Aktionen des Seniorentreffs der letzten 15 Jahre Revue passieren. Die Bilder erzählten von bunten Faschingsnachmittagen, Adventsfeiern mit Nikolausbesuch, Sommerfeste im Pfarrgarten, Fahrten zu Wallfahrtskirchen samt angeschlossenem Wirtshausbesuch, Sing- und Spielnachmittagen, lehrreichen Vorträgen und grandiosen Bildaufnahmen von Reisen in andere Länder. Viele Gäste erkannten sich oder ihren Nachbarn auf den Bildern, mussten aber auch schmerzhaft wahrnehmen, wie viele Seniorinnen und Senioren sich im Laufe der Zeit für immer verabschiedet haben. Gemeindereferentin Marlies Landherr ließ es sich nicht nehmen, den aktiven Frauen und Männern des Seniorentreffs als Dank eine Rose zu überreichen, ehe der Nachmittag mit einer Brotzeit endete. (mas) "Kommentar

