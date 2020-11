vor 21 Min.

Sieben Jahre „Sensation Christ“

Der Chor sang zum Weltmissionssonntag in Gottmannshofen

In einer Zeit der verordneten Distanz und fehlenden Gelegenheiten, sich unbeschwert wie früher zu begegnen, hat der dreistimmige Chor „Sensation Christ“ unter der Leitung von Annette Brändle, musikalisch unterstützt von Josef Uhl am Bass und Frieder Brändle an der Gitarre, von der Empore der Gottmannshofer Kirche fröhlichen Gesang erklingen lassen. Sich dessen bewusst, dass die Einhaltung der Abstände und die Masken sich fremd anfühlen, war es wichtig, sich dennoch einzubringen. Die Abendmesse zum Weltmissionssonntag wurde so zu einem Gemeinschaftserlebnis für die Zuhörer und die Musiker.

Der Jugendchor der evangelischen Kirche besteht seit genau 7 Jahren und fühlt sich immer wieder wohl und herzlich willkommen in der katholischen Kirche. Pfarrer Ostermayer bedankte sich bei den Sängerinnen und Musikern und fand die modernen Lieder und Klänge inspirierend. (pm)