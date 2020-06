vor 37 Min.

Soll der Verkehr weg vom Marktplatz?

Ein Antrag der Grünen wird in der kommenden Stadtratssitzung verhandelt

Diese Frage wurde in der Vergangenheit schon öfter diskutiert. Mit zeitlich begrenzten Teilsperrungen wurden außerdem bereits Versuche unternommen, den Marktplatz vom Verkehr frei zu halten. Bisher ohne Erfolg. Nun nimmt die Stadtratsfraktion der Grünen einen neuen Anlauf. Sie sieht in der kürzlich erfolgten Genehmigung eines Neubaus an der Engstelle (wir berichteten) Handlungsbedarf. Weil an diesem Gebäude auch eine Gastronomie mit Außenbewirtung entstehen wird, wäre eine Veränderung der verkehrlichen Situation angebracht, heißt es im Antrag der Grünen. Der Vorschlag lautet, die „Gute Stube“ wenigstens am Wochenende – von Samstag 12 Uhr durchgehend bis Sonntag 24 Uhr – für den Verkehr komplett zu sperren.

Gleichzeitig plädiert die Grünenfraktion für mehr öffentliche Fahrradstellplätze am Marktplatz. Die von den beiden Eisdielen zur Verfügung gestellten Fahrradständer seien bei Weitem nicht ausreichend, vor allem an sonnigen Tagen. Aufgrund der diesjährigen Reisebeschränkungen sei davon auszugehen, dass sich die Situation noch verstärke, da mehr Menschen in ihrer Freizeit mit dem Fahrrad unterwegs sein werden.

Die Grünen sind nicht die Ersten, die sich des Themas annehmen: Die Wertinger SPD hat schon seit längerem ein Verkehrskonzept für die Zusamstadt ausgearbeitet. Der Antrag der Grünen wird in der nächsten Stadtratssitzung am 22. Juli öffentlich behandelt. (bäs, wz)