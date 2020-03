vor 21 Min.

Verstärkung für die Osterbucher Feuerwehr

Die Brandschützer ziehen eine positive Bilanz – nur am Nachwuchs mangelt es

Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Osterbuch wurde für die nächsten drei Jahre ein neuer Vorstand gewählt. Mit dabei sind erstmals auch Constanze Metz, Julian Gebele und Robert Schütz.

Nach der Begrüßung ließ Vorsitzender Gerhard Wiedemann die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr Revue passieren. Genannt wurden die Maibaumaufstellung, das Veitsfeuer mit Oldtimer-Schau sowie die Teilnahme beim Asbacher Dorffest, das Elfmeterschießen auf dem Sportplatz und der Weihnachtsmarkt. „2019 war wieder ein ruhiges Jahr für die Osterbucher Wehr“, so Kommandant Stefan Jäckle. Sie musste nur einmal ausrücken, als es zwischen Affaltern und Osterbuch einen Wildunfall gab. Größere Einsätze blieben aus, sodass vor allem Verkehrssicherungen bei Veranstaltungen und die Übung im Mittelpunkt standen. Für ihre ehrenamtliche Arbeit dankten der Vorsitzende und Bürgermeister Johann Gebele den Mitgliedern herzlich. Die Feuerwehr in Osterbuch hat derzeit 103 Mitglieder, davon sind 27 aktive Feuerwehrleute. Im vergangenen Jahr kamen zwei aktive Feuerwehrfrauen hinzu. Weil die Nachwuchsgruppe nur aus zwei Mitgliedern besteht, wurden die Jugendlichen 2019 in die aktiven Übungen integriert. Kommandant Jäckle appellierte an die Anwesenden, junge Menschen für die Feuerwehr anzuwerben. Der Vorsitzende dankte der Gemeinde für ihre Unterstützung, zum Beispiel durch die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze. Die sei auch dringend nötig gewesen.

Das 54 Jahre alte Gerät, das der Verein zuvor besessen hatte, war nicht mehr zu verwenden. Darum habe man über Monate hinweg die Ersatzspritze der Wertinger Kollegen benutzt. Für das neue Jahr stellte Wiedemann auch einen Besuch bei der Partnergemeinde Erlbach-Kirchberg in Aussicht.

Mit dabei waren bei der Versammlung auch Ehrenkommandant Heinrich Gebele, Ehrenvorsitzender Friedrich Dirr, Kreisbrandmeister Thomas Schuhwerk und einige Gemeinderäte. (fk)

